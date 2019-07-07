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      День Військово-Морських Сил України: чому українські моряки – настільки круті

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      День Військово-Морських Сил України: чому українські моряки – настільки круті

      Україну без сумніву вважають морською державою. Відзначають у нашій країні й професійне свято військовослужбовців Військово-Морських Сил. Цього року випало воно на 7 липня. Вперше день ВМС ЗСУ встановили у 1996 році, і кілька разів ця дата змінювалася та навіть деякий час збігалася з днем ВМФ Росії. З 2015 року, згідно з указом Порошенка, день ВМС почали відзначати у першу неділю липня.

      Про потенціал українських морів та фантастичні якості українських моряків (зокрема – полонених) – у спецпроекті 24 каналу:

      Захист моря: сучасна історія українського флоту

      blog_ava
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      Автор: Євгенія Мазур, Едуард Крижанівський
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Конфлікт в Азовському морі Збройні сили України Анексія Криму Публікації Статті Інтерв'ю
      Джерело: 24 канал
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