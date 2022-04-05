"Валіть їх всіх на**й": як окупанти отримують команди розстрілювати цивільних українців
Джерело:фейсбук СБУ
Служба безпеки України знову перехопила розмови російських загарбників. З них стає зрозуміло, що окупанти отримують накази розстрілювати цивільних українців.
У спецслужбі наголосили, що російські солдати беруть до виконання такі накази. А потім російські політики та пропагандисти "щось лепечуть про "постановки".
Читайте також "Ветеран? Їб*в я всі ці медалі": окупанти мріють швидше опинитися вдома і не збираються воювати
Росіяни отримують наказ вбивати мирних українців
У перехопленнях СБУ російські окупанти отримують команди розстрілювати цивільних українців.
Та валіть їх всіх на**й! Є цивільні – у розхід всіх, бл**ь,
– каже командир загарбників.
У відомстві запевнили, що Росія обов'язково відповість за ці воєнні злочини.
Водночас, як свідчать нові перехоплені СБУ розмови, загарбники скиглять, як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей.
Від страху вони навіть вигадують нереальні цифри українських військ, аби хоч якось виправдати свою безпорадність. "Їхнє угруповання, 150 тисяч. А нас, **ать, 3 тисячі, якщо є, то за**ісь. Вони ж зліва в кільце беруть. Мене той факт збентежив, що їх так багато, а нас так мало", – бідкається на записі росіянин.
У СБУ підсумували: слава нашим ЗСУ, "які дають геройську відсіч ординцям".
Окупантам кажуть вбивати цивільне населення України: дивіться відео