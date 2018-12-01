Воєнний стан в Україні: у Міноборони оголосили про збори військовозобов'язаних

Із понеділка, З грудня, у ЗСУ розпочинається цикл масштабних зборів з резервістами та військовозобов’язаними у тих областях, де був оголошенний воєнний стан. Їх проведуть з метою підготовки до захисту своїх областей.

Про це повідомляють у прес-службі Міноборони.

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Відомо, що збори проведуть, як у складі бригад (до 15 діб), так і у складі навчальних центрів (до 20 діб). Крім того, всі зборові заходи планують завершити до початку Новорічних свят.

Щодо мобілізації, то у Мінобороні запевнили, що її заходи мобілізації проводитимуть лише у випадку відкритої агресії. Більше того, у такому випадку до Збройних Сил України призиватимуться не лише ті, хто перебувають на зборах, а й усі резервісти та військовозобов’язані, які приписані до комплектування Збройних Сил України.

Також в областях, у яких запроваджено воєнний стан, проведуть масові збори з військовозобов’язаними територіальної оборони тривалістю до 10 діб. Збори проведуть з метою підготовки до захисту своїх областей.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.