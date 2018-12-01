Военное положение в Украине: в Минобороны объявили о сборах военнообязанных

С понедельника, 3 декабря, в ВСУ начинается цикл масштабных сборов резервистов и военнообязанных, в тех областях, где было объявлено военное положение. Их проведут с целью подготовки к защите своих областей.

Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны.

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Известно, что сборы проведут, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Кроме того, все сборовые мероприятия планируют завершить к началу Новогодних праздников.

Что касается мобилизации, то в Минобороне заверили, что меропрятия по мобилизации будут проводить только в случае открытой агрессии. Более того, в таком случае в Вооруженные Силы Украины будут призываться не только те, кто находится на сборах, а и все резервисты и военнообязанные, приписанные к комплектованию Вооруженных Сил Украины.

Также в областях, в которых введено военное положение, проведут массовые сборы с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток. Сборы проведут с целью подготовки к защите своих областей.

Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.