У Польщі готові прийняти нову хвилю біженців з України: в чому причина

У Польщі голова Бюро нацбезпеки Бартош Гродецький заявив, що країна готова до нової хвилі біженців з України та вже має такий досвід. Все ж там сподіваються, що цього не трапиться.

Про готовність прийняти нову хвилю біженців Гродецький заявив в етері RMF FM. Серед іншого розмова стосувалася можливої чергової хвилі українських біженців – і голова Бюро нацбезпеки нагадав, що в Польщі вже є досвід масового напливу людей у 2022 році.

Що відомо про новий масовий наплив біженців до Польщі?

Гродецький зауважив, що усі процеси, потрібні для прийому великої кількості біженців, уже існують та перевірені на практиці.

У разі, якщо така ситуація все-таки виникне – хоча це поки що залишається у сфері гіпотетичних міркувань – відповідні плани є, а ці процеси вже перевірені. Сподіваймося, що до такої ситуації не дійде,

– заявив він.

Також він зауважив, що майбутня зима може бути особливо складною через можливі російські атаки на критичну інфраструктуру України. Та Гродецький підкреслив, що збереження незалежної України залишається стратегічним інтересом з точки зору Польщі.

Голова Бюро нацбезпеки також повідомив, що на початку вересня представники Польщі зустрічалися з представниками Литви та Латвії, аби обговорити можливості транскордонної евакуації.

Ми перебуваємо в єдиному просторі безпеки, і можливі евакуаційні заходи та плани щодо них, звісно, мають враховувати й сусідні держави,

– повідомив він.

До слова, нещодавнє опитування свідчить, що приблизно 51% опитаних біженців у Польщі планують повертатися до України після завершення війни. Водночас лише за останній рік приблизно 30% українців, що мають захист у Польщі, зіштовхнулися з дискримінацією через національну чи етнічну належність.