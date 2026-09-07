Українці масово покидають Польщу: куди вони переїжджають

Останнім часом Польщу покидають все більше українців – і лише за липень цього року кількість людей з тимчасовим захистом в країні зменшилася на 8 000.

За даними Євростату, все більше біженців з України залишають Польщу, пише RFM24. Зараз кількість українців з тимчасовим захистом становить 953,1 тисячі людей – а це на 8,11 тисячі менше, ніж всього місяць тому.

Куди переїздять українці?

Переїзд українців з Польщі – це не нова тенденція. Наприклад, у червні 2026 року країну також покинули 6,3 тисячі українців. Найбільше біженців наразі перебуває у Німеччині – там захист отримали приблизно 1,29 мільйона українців. Це, як і раніше, найбільша кількість серед усіх країн ЄС.

Втім, все частіше українці їдуть з Польщі саме до Чехії – там станом на кінець червня перебувало приблизно 381 тисяча людей. Також чимало українців проживає зараз і в Іспанії – 272,3 тисячі осіб, і в Румунії – 219,4 тисячі. Значна кількість біженців з України є також у Словаччині – там живуть 149 тисяч українців.

Попри те, що частина біженців з тимчасовим захистом виїхали з Польщі, українці й надалі залишаються найбільш численною групою серед отримувачів притулку в Європейському Союзі.

Лише у червні 2026 року за статусом тимчасового захисту звернулися понад 24 000 українців, а їхня частка серед усіх, хто перебувають під захистом, становить 98,5%.

Чому українці їдуть з Польщі?

У Польщі пояснюють що частина біженців переходять на інші правові статуси, відтак втрачають тимчасовий захист. Ще частина повертаються до України, або ж переїздять до інших країн. Також однією з причин зменшення кількості українців з тимчасовим захистом у Польщі називають його втрату – зокрема й через перебування за межами країни понад місяць.

Але чимало українців кажуть, що їдуть з Польщі через те, що ставлення до біженців там різко погіршується – непоодинокими стають випадки нападів, словесних образ тощо.