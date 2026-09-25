Цей популярний серед українців гриб забороняють у країнах Європи: причина незвична

Зелена рядовка, або ж зелениця чи зеленушка – це популярний гриб серед українських "тихих мисливців". Але в багатьох країнах Європи його збір починають забороняти.

Українські грибники вважають зеленушку справжнім делікатесом та часто діляться рецептами її приготування. Збирають зелену рядовку і в Україні, і в Польщі, а ось в деяких європейських країнах вид вважають потенційно небезпечним, пише "Буг".

Чому зелену рядовку вважають небезпечною в країнах Європи?

Коли говорять про зелену рядовку, мовиться про вид Tricholoma equestre. В Україні цей гриб вважають "умовно їстівним", а ось в Італії, Іспанії та Франції щодо цих грибів діють певні обмеження.

Причиною занепокоєння стали випадки рабдоміолізу – стану, коли відбувається пошкодження м'язової тканини, і медики пов'язують такі випадки з регулярним та значним споживанням зелених рядовок.

Ще 2001 року французькі науковці опублікували дослідження, в якому описали 12 різних випадків отруєння цими грибами – і троє людей померли. Науковці також зауважили, що постраждалі вживали страви з рядовки кілька разів поспіль.

Перші ознаки недуги виникали приблизно за 1 – 3 доби після останнього вживання грибів, а серед симптомів помічали слабкість у м'язах, особливо у ногах, біль та дуже сильну втому. При цьому встановити конкретну токсичну речовину, що могла спричиняти таку реакцію організму, вчені не змогли – але описані випадки стали достатньою підставою, аби запровадити обмеження.

В яких країнах на зелену рядовку діє заборона?

У Франції перші обмеження почали запроваджувати ще на початку 2000-х років – а 2004 року призупинили імпорт та продаж виду. Наступного року заборону поширили на реалізацію та розповсюдження.

Згодом подібні заборони з'явилися і в Італії та Іспанії – але випадки отруєння фіксували не тільки там. Наприклад, у Литві з 2004 по 2013 роки повідомили про три подібні випадки, і один з них завершився смертю. Окремі випадки описували й польські медики.

Водночас інші країни поки не запровадили заборони на продаж чи споживання гриба. В одному з досліджень за участю понад 1500 учасників не виявили жодного випадку рабдоміолізу серед людей, що їли рядовки. Але це не дає підстав вважати, що гриб повністю безпечний.