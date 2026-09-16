У Варшаві терміново евакуювали цілий аеропорт через помилку пасажира: що сталося

Увечері у вівторок, 15 вересня, польська влада евакуювала весь аеропорт імені Шопена у Варшаві. На місце події викликали фахівців з розмінування, аби перевірити багаж пасажирів на наявність якоїсь загрози.

За кілька хвилин до 19:00 у вівторок поліція отримала інформацію про те, що в аеропорту імені Шопена лежить покинутий багаж. Через це на місце події одразу ж викликали фахівців з розмінування, пише TVN24.

Чому людей евакуювали з аеропорту?

Одразу ж після виявлення покинутого багажу з аеропорту терміново евакуювали людей. Довелося зупинити рух та польоти на терміналах A, B, C, D та E. Співробітники прикордонної служби тим часом проводили піротехнічну перевірку.

Людей негайно евакуювали з аеропорту: дивіться відео

Ewakuacja na lotnisku Chopina.

Jeśli tak jesteśmy przygotowani to brawo.

Nikt nic nie wie. Zero komunikatów.

Brak szacunku do człowieka.

Strach się bać. pic.twitter.com/lLIvDfiAjU — Kobieta w Obronie Cywilnej (@lappokarolina) September 15, 2026

Рух транспорту в терміналі вильоту також призупинили, і там курсували тільки міські автобуси. Петро Рудзькі з пресслужби аеропорту імені Шопена підтвердив, що розслідування проводилося через залишений багаж.

Частина термінала була евакуйована через безхазяйний багаж,

– повідомив він.

Після 20:30 обов'язкові перевірки провели, а у багажі не виявили нічого підозрілого, тож пасажирам дозволили повернутися до аеропорту.

Аеропорти постійно нагадують туристам, що не варто залишати без нагляду свій багаж. Це може призвести не лише до його втрати, але й до негайного реагування влади, адже підозрілі валізи можуть розцінювати як загрозу безпеці.

Що туристам не можна робити в літаках?

Проста помилка пасажирів, виявляється, може призвести й до того, що літак буде змушений розвернутися та знову приземлитися в аеропорту. Мовиться про неправильне перевезення повербанків та інших приладів з літієвими батареями.

Авіакомпанії попереджають, що їх можна перевозити винятково у ручній поклажі через ризик виникнення пожежі. Річ у тому, що літієві батареї можуть загорітися. Якщо це трапиться у салоні, пожежу можна буде швидко згасити. Тим часом у багажному відсіку небезпека значно вища.