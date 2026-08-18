Зручно влаштувався на крилі: впертий гриф затримав виліт літака у Греції

Нещодавно рейс літака Ryanair на Криті довелося затримати, і з дуже незвичної причини: на задній криловий закрилок літака присів дуже впертий гриф та ніяк не збирався покидати транспорт.

Інцидент трапився в аеропорту імені Нікоса Казанцакіса в Іракліоні на Криті. Хижий птах довго залишався на літаку та не подавав жодних ознак, що збирається полетіти самостійно – і через це довелося мобілізувати пожежну службу, пише Ekathimerini.

Що відомо про грифа, що затримав виліт літака?

Екіпажу літака довелося викликати пожежну службу, аби прибрати птаха: пожежники з аеропортової частини змогли безпечно наблизитися до грифа та зняти його з закрилка. Пізніше один з пожежників поділився фотографіями з рятувальної операції.

Пілот помітив великого птаха під час підготовки до вильоту та сповістив про це диспетчерську вежу. Згодом пожежникам довелося дістати спеціальну драбину, аби дістатися до крила, а пілотові довелося перемістити літак, аби до грифа можна було простіше дістатися.



Грифа довелося знімати з літака пожежникам / Фото з фейсбуку пожежної служби

Пташку загорнули у куртку та доставили до пожежної станції аеропорту – весь цей час гриф лишався напрочуд спокійним.

Лише після того, як цього несподіваного пасажира безпечно евакуювали, літак зрештою зміг злетіти.

Чому літак може здійснити аварійну посадку?

До затримки вильоту можуть призвести не лише птахи, що зручно влаштовуються на крилах. Виявляється, одна несподівана річ, що часто перевозять у багажі пасажири, спричиняє проблеми кожного тижня. І йдеться тут про повербанки та інші акумулятори на літієвих батареях. Авіакомпанії вкотре попереджають, що везти їх можна винятково у ручній поклажі.

Причина проста: літієві батареї можуть загорітися, і якщо це станеться в салоні літака, з ситуацією можна буде швидко впоратися. А ось у багажному відділенні дістатися займання буде вже в рази складніше.