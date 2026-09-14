У Варшаві потяги зупинилися на понад годину через лося на коліях: як він там опинився

На головному залізничному вокзалі Варшави довелося зупинити рух на понад годину – а все через лося, що забрів на колії. Помітили його вже пізно ввечері.

Польський оператор залізниці PKP повідомив у неділю, приблизно о 21:00, що біля центрального вокзалу Варшави помітили лося. Через те що тварина забрела на колії, рух одразу двох платформ довелося призупинити, і зрештою кілька потягів запізнилися, пише RFM24.

Що відомо про лося на вокзалі у Варшаві?

Лосі не є рідкістю у Варшаві – ці тварини живуть у Кампіноському національному парку, і тому досить часто з'являються у місті, а часом ще й в досить несподіваних місцях. Втім, навіть у цьому контексті поява дорослого лося на коліях біля вокзалу стала для залізничників несподіванкою.

Зрештою поява тварини призвела до перебоїв у залізничному русі на ділянці Варшава Західна – Варшава Центральна. Протягом 80 хвилин лося намагалися прибрати з колій. Зрештою в лося випустили дротик зі снодійним та приспали його. Після цього тварину переклали на брезент та прибрали з колій, а тоді й повернули до лісу. Тож рух потягів вдалося відновити того ж вечора.



Лось на вокзалі / Фото зі сторінки PKP в X

Не зовсім зрозуміло, що саме приваблює лосів до міст – адже для такої великої тварини це не надто зручне місце.

Які ще перебої нещодавно траплялися в роботі польської залізниці?

У п'ятницю рух залізниці у Польщі практично паралізував страйк машиністів. Перед кожним залізничним переїздом вони скидали швидкість, що призвело до значних затримок потягів.

Акція протесту відбулася через чергову серйозну аварію на переїзді за участю пасажирського потяга та бетономішалки. Через неї локомотив та кілька вагонів зійшли з рейок, а один з пасажирів загинув.