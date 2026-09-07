Національний архів Фінляндії обмежив використання російських матеріалів до 9999 року

Національний архів у Фінляндії нещодавно обмежив доступ до історичних матеріалів, що імпортували з Росії. Наприклад, малюнки Суоменлінни, бастіонної системи укріплень на островах, можна переглядати лише за контрольованих умов. Дослідники та історики вже звинувачують архів у самоцензурі.

У Національному архіві зазначають, що обмеження діє з осені 2022 року до кінця 9999 року. Ґрунтується воно на угодах, укладених з Росією, пише Yle.

Чому доступ до російських історичних документів обмежили?

Російські документи почали імпортувати до Фінляндії 2005 року, коли Національний архів почав співпрацю з російськими архівами. За 15 років до країни надійшов мільйон сторінок документів за період 1500 – 1990 роки.

Тільки з Суоменлінни ми отримали близько десяти тисяч сторінок нових дослідницьких матеріалів. Раніше у фінських архівах було мало інформації про етапи розвитку Суоменлінни за часів російського правління,

– розповів колишній генеральний директор Національного архіву Юссі Нуортева.

Співпраця з Росією щодо передання документів існувала до весни 2022 року, коли її заморозили. Сам дослідник вважає, що Національний архів не може самостійно ухвалювати рішення, що порушують свободу інформації та досліджень.

На картографування та копіювання матеріалів з Росії витратили понад мільйон євро державних коштів. Дмитро Фролов, професор історії, що відповідав за закупівлю матеріалів у Фінляндії та переговори з російськими архівами, заявив, що Національний архів вдався до самоцензури.

Водночас Пяйві Хаппонен, яка наразі є генеральною директоркою Національного архіву Фінляндії, заперечує: вона заявила, що самоцензурою було б, якби архів обмежував використання придбаних матеріалів з власної ініціативи – зокрема через страх перед реакцією Росії. Але це, за її словами, не так.

Хаппонен пояснила, що з 2022 року контактів з Росією не було, а обмеження ґрунтуються на попередніх домовленостях. Згідно з цими угодами, матеріали можна використовувати або в дослідницьких кімнатах Національного архіву, або ж через безпечне віддалене з'єднання. А через те, що наразі такого з'єднання не існує, використання документів обмежується лише дослідницькими кімнатами.

Вона також додала, що наразі Національний архів саме створює безпечне середовище для користувачів, і це має забезпечити віддалений доступ до матеріалів вже найближчим часом.

Видання Yle отримало контрактні документи від Національного архіву – і в них вказано, що російські матеріали мають бути вільно доступні й через дистанційне з'єднання.

Але проблеми запобіжних заходів щодо віддаленого доступу стосуються не тільки російських матеріалів. Деяким дослідникам не вдається отримати замовлені документи через правила, що "видаються нестійкими". Також деякі дослідники зазначають, що обмеження Національного архіву ґрунтуються на міркуваннях "про всяк випадок".