Названо найнебезпечніші мегаполіси світу: серед них і популярні туристичні міста

Новий рейтинг Numbeo показав найбільш безпечні та небезпечні міста світу у 2026 році. Тож під час подорожі до деяких мегаполісів слід бути особливо уважними.

Під час планування подорожей більшість туристів звертають увагу не лише на ціни. Важливим є також і рівень безпеки, який визначає Safety Index Numbeo. І цьогорічний рейтинг вразив туристів тим, що серед найбезпечніших міст світу не опинилося жодного європейського представника, пише Visit Ukraine.

Які міста у світі вважаються найбільш безпечними?

Згідно з рейтингом, найвищі показники у світі цього року отримали переважно міста Близького Сходу та Азії. Ось які саме мегаполіси потрапили у рейтинг:

Доха, Катар — 84,6

Дубай, Об’єднані Арабські Емірати — 83,8

Тайбей, Тайвань — 83,4

Гонконг, Китай — 78,2

Сінгапур — 77,7

Токіо, Японія — 75,9

Шеньчжень, Китай — 75,5

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія — 75,4

Джедда, Саудівська Аравія — 75,1

Сеул, Південна Корея — 74,6.

Тим часом жодному європейському місту не пощастило потрапити до першої десятки. Та це зовсім не означає, що міста Європи загалом небезпечні – адже цей рейтинг охоплює конкретну групу саме великих міст. Тим часом підсумкові відповіді можуть дуже сильно залежати від вибірки, методики розрахунку та кількості відповідей.

Високі рівні безпеки Дохи, Дубая, Тайбея, Токіо та Сингапуру можуть бути пов'язані з низьким рівнем вуличної злочинності, що, своєю чергою, підвищує рівень особистої безпеки.

Саме у таких містах добре розвинені системи громадського транспорту, міська інфраструктура, відеоспостереження та служби реагування.

Тим часом у Тайбеї, Токіо та Сеулі є ще одна відмінність – неймовірно щільна міська інфраструктура та ефективний громадський транспорт. Протягом дня на вулицях видно тисячі людей, а люди здебільшого суворо дотримуються громадського порядку.

Які міста найнебезпечніші?

На протилежному кінці рейтингу опинилися міста Південної Африки та Латинської Америки. І також жодного європейського.

Каракас, Венесуела — 18,5

Йоганнесбург, Південна Африка — 19,2

Дурбан, Південна Африка — 19,5

Сальвадор, Бразилія — 23,5

Форталеза, Бразилія — 24,1.

Так низько ці міста у рейтингу опинилися через низький показник Safety Index – це означає, що чимало користувачів платформи повідомляли про побоювання, пов'язані з пограбуваннями, крадіжками, нападами та вуличною злочинністю після настання темряви.

Каракас, наприклад, вже протягом тривалого часу зіштовхується з соціальними та економічними проблемами, що впливає на рівень злочинності та безпеку. І для туристів тут дуже важливо правильно обрати район, спосіб пересування, а також дотримуватися місцевих рекомендацій.