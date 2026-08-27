"Наче я в матриці": українка розкрила несподівані мінуси життя в Німеччині

Українка, що три роки жила у Німеччині, зізналася, що до деяких речей в цій високорозвиненій європейській країні звикнути так і не змогла.

Попри те, що у Німеччині зараз живуть понад мільйон українців, життя в цій країні підходить далеко не усім. І українська блогерка Валерія поділилася власним переліком того, з чим вона не змогла змиритися.

Що українці не подобалося в Німеччині?

Графік роботи магазинів

Це стало першим пунктом у списку мінусів від українки – німецька інфраструктура працює за дуже обмеженим графіком. Зокрема, чимало супермаркетів взагалі не працюють неділями, а аптеки зачиняються о 19:00.

99% аптек закривалися о 19:00, тобто виходиш з роботи о 19:00 і вже о 19:05 не можеш купити собі ліки,

– поділилася блогерка.

Суворі правила викидання сміття

Жорстка система щодо викидання відходів стала для блогерки ще однією проблемою. Сміття потрібно не лише сортувати, але й викидати у чітко визначений час.

Мене це прям сильно тригерило, наче я в матриці,

– поскаржилася дівчина.

Податок на радіо

У дівчини обурення викликав і податок на медіапослуги. Прив'язаний він безпосередньо до житлового приміщення, а не до кількості мешканців, або ж навіть наявності телевізора чи радіоприймача.

У Німеччині неможливо відмовитися від цього платежу – навіть якщо людина не користується послугами.

На що ще варто зважати перед переїздом до Німеччини?

Якщо ви хочете ладнати з людьми, яких зустрінете у Німеччині, дуже важливо грати за місцевими правилами, пише Move Hub.

Не можна переходити дорогу без пішохідного переходу, під час ходьби точно слід уникати велосипедних доріжок, і найголовніше – ніколи не нехтувати годинами тиші. Це не просто німецьке неписане правило – ці години регулюються законом.

Якщо шуміти в цей час, гучно вмикати музику, прати білизну чи навіть просто прибирати пилососом, можна отримати не лише візит від поліції, а ще й штраф.