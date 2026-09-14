"З такого стакана пити не могла б": українка відверто розповіла про ресторани в Німеччині

Українка, що живе в Німеччині вже понад 4 роки, розповіла, що вразилася, коли вперше побувала за лаштунками одного з місцевих ресторанів, і шок цей був не приємним.

Українській блогерці Людмилі Русіній випала нагода побувати на кухні німецького ресторану, коли вона допомагала там на Різдво. І одна річ там неабияк її здивувала.

Що здивувало українку у німецькому ресторані?

Українка дуже сильно здивувалася, коли побачила, що стакани у німецькому ресторані мили в одній мийці, і ще й не міняючи воду весь день. Донька блогерки зауважила, що в місцевих закладах це цілком нормальна практика: коли вона працювала студенткою у німецьких ресторанах, воду для миття стаканів там ніхто не змінював.

Більше того, вона сказала, що, напевне, німців би дуже здивувало, якби вона сама захотіла її поміняти. І я, чесно кажучи, більше з такого стакана пити не могла б,

– поділилася українка.

Згодом вона почала помічати ще кілька незвичних моментів: у німецьких ресторанах та кафе часто не лише відсутні туалети, але й просто немає де помити руки.

Українка розповіла про миття посуду у німецьких ресторанах: дивіться відео

А ще не раз при мені, коли у німців падали прибори прямо на вулиці, вони їх піднімали і продовжували ними їсти,

– додала жінка.

Вона також поділилася, що це не лише її спостереження: офіційні перевірки склянок у німецьких закладах громадського харчування показали "не дуже втішні" результати. Особливо поганою ситуація виявилася у вуличних кафе.

Сама українка не знає, як оцінювати цей нюанс німецьких ресторанів: вона припустила, що й в українських ресторанах це може бути нормальною практикою, бо там за лаштунками бувати їй ще не доводилося.

Що ще треба знати перед відвідуванням німецького ресторану?

В Німеччині ресторани працюють за дещо іншими правилами, ніж в Україні, і для туристів це може стати сюрпризом, пише DW. Наприклад, якщо захочеться води, у Німеччині її не подадуть безплатно: її потрібно замовити, а коштуватиме вона щонайменше стільки ж, скільки й пиво.

Окрім того, хліб, який вже стоїть на столі, цілком може виявитися не безплатним – і наприкінці вечері офіціант точно підрахує вартість кожного шматочка.