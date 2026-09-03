У Кейптауні літаки пролетіли прямо над переповненим стадіоном: відео вже завірусилося у мережі

Кілька днів тому над переповненим регбійним стадіоном у Кейптауні дуже низько пролетіли два літаки – це був запланований маневр, що зараз викликає безліч обговорень в інтернеті.

В суботу прямо перед матчем південноафриканської та новозеландської команд над стадіоном, на якому тоді тіснилися 56 500 фанатів регбі, пролетіли два літаки. Відстань між дахом стадіону та літаками становила не більше, ніж 14 метрів, пише CNN.

Що відомо про проліт літаків над стадіоном у Кейптауні?

Авіакомпанія, що стоїть за надзвичайно низьким прольотом над переповненим стадіоном, заявила в середу, що передасть дані з чорних скриньок літаків – так планують довести, що маневр виконали відповідно до урядових правила.

Дані, записані цифровими бортовими самописцями (чорними скриньками) обох літаків, свідчать про те, що польоти виконувалися в межах затверджених та відрепетированих (Південноафриканським управлінням цивільної авіації) безпечних обмежень висоти та швидкості для прольоту,

– йдеться у заяві авіакомпанії Airlink.

Також там заявили, що влада надала не лише керівні вказівки, але й схвалення та підтримку для того, аби забезпечити безпечний політ. Кожним літаком керували три старші капітани – один з них виконував обов'язки офіцера з безпеки та технічного спеціаліста. Пасажирів на жодному з літаків не було.

Проліт двох літаків над стадіоном у Кейптауні: дивіться відео

Two passenger planes made a dramatic low-altitude flyover above a Cape Town stadium during a rugby match.#CapeTown #Aviation #SouthAfrica pic.twitter.com/yZjTrd8k6u — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) August 30, 2026

До слова, тижнем раніше та сама авіакомпанія здійснила аналогічний проліт над стадіоном Елліс Парк у Йоганнесбурзі – там використали ті ж спеціально розфарбовані літаки. Але плани на третій проліт, що мав би відбутися вже на вихідних цього тижня, авіакомпанія відкликала.

Міністр спорту, мистецтв та культури Південної Африки Гейтон Маккензі відреагував на коментарі в інтернеті та побоювання щодо безпеки.

Загальновідомо, що у нас найкращі пілоти у світі, це було вражаюче. Наступного разу я попрошу пілотів приземлитися на поле, готуйтеся дивуватися ще більше,

– заявив він.

Окрім того, у середу він опублікував фото, на якому стоїть поряд з одним з літаків та заявив, що "вони щось готують".

Чи справді політ був безпечним?

Багато авіаційних експертів вважають, що політ не вартував ризику: така низька висота не залишала жодного місця для помилок.

Чимало коментаторів у соцмережах також писали, що одна помилка під час прольоту могла б дуже швидко перетворити шоу на катастрофу.

Це була дуже небезпечна процедура, і вона не була необхідною. Проліт на висоті 1000 футів – це вже вражаюче, людям це подобається, і немає жодної причини знижувати її, окрім непотрібного ризику,

– сказав колишній голова NTSB Піт Ґольц.

У США такий проліт порушував би правила Федерального управління цивільної авіації – адже там літак має залишатися на висоті принаймні 304 метри (1000 футів). Водночас низьколітні авіалайнери залишаються частиною історії південноафриканського регбі.