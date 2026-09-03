У Польщі змінюють правила оренди: сусіди зможуть заборонити її

Уряд нещодавно вніс ще одну поправку щодо короткострокової оренди у Польщі – і вона відновлює заборону на оренду в деяких місцях, а також дозволяє проводити огляди житла. Окрім того, сусіди зможуть заборонити людині здавати житло в оренду.

Короткострокова оренда особливо поширена у популярних туристичних містах – і попри те, що для власників нерухомості це чудовий спосіб отримати дохід, а для туристів – знайти дешевше житло, інші мешканці будівлі часто залишаються нею незадоволені, пише InPoland.

Як зміняться правила короткострокової оренди у Польщі?

Бізнес сусідів, пов'язаний з короткостроковою орендою, часто створює великі проблеми для сусідів: не лише порушення нічного спокою та шум, але й зниження безпеки через високу плинність гостей. Раніше уряд вже приготував проєкти правил, що регулюють короткострокову оренду.

В липні там ухвалили положення, що забороняло муніципалітетам обмежувати короткострокову оренду в окремих місцях, але зараз у закон знову внесли зміни. Міністерство спорту та туризму оголосило, що Рада міністрів ухвалила поправку – і відтепер місцева влада зможе обмежувати, або й повністю забороняти короткострокову оренду в окремих місцях.

У відомстві також заявили, що поправка передбачає посилення впливу мешканців, кооперативів та житлових громад на короткострокову оренду, що відбувається у безпосередній близькості до них. Нові правила повинні допомогти у захисті безпеки та громадського порядку – але водночас вони дають час орендодавцям адаптуватися до нових правил.

Найважливіша зміна буде стосуватися саме мешканців: згідно з поправкою, житлово-будівельна громада чи кооператив можуть ухвалювати рішення про заборону короткострокової оренди у будику. Для цього потрібно ухвалити рішення шляхом голосування, і отримати більшість у понад 50% голосів.

Органи місцевого самоврядування також можуть обмежувати оренду: муніципальна влада на прохання мера, сільського голови чи бургомістра зможе визначати зону, де короткострокову оренду обмежать чи заборонять. При цьому заборона необов'язково має поширюватися на усю територію гміни – її можна накласти на певну територію, конкретний об'єкт, або ж тільки на первні періоди.

Нові положення почнуть діяти вже з 1 січня 2028 року. Якщо в певній будівлі ухвалять заборону на короткострокову оренду, орендодавці матимуть 6 місяців, аби припинити діяльність у ній.

Проєкт також передбачає, що на порушення громадського порядку мають реагувати ефективніше: громади та кооперативи зможуть вимагати перевірки нерухомості. І якщо влада виявить 3 порушення громадської безпеки чи порядку протягом 6 місяців, нерухомість буде виключено з реєстру надання орендних послуг.