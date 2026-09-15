Водійські права тисяч українців за кордоном можуть стати недійсними: ось у якому випадку

У МВС України попередили, що якщо водій обміняв українське водійське посвідчення за кордоном, воно вважатиметься недійсним.

Мільйони українців виїхали за кордон і зараз проживають у Європейському Союзі. І попри те. що люди з тимчасовим захистом можуть і надалі користуватися українськими правами, деякі все ж ухвалюють рішення про заміну посвідчення на місцеве. У такому випадку український документ вже не буде дійсним, пише DW.

Чи стануть українські водійські права недійсними за кордоном?

У МВС попередили, що якщо до територіальних сервісних центрів подадуть українські посвідчення водія, що були обміняні за кордоном, вони вважатимуться недійсними.

У разі надходження до територіальних сервісних центрів МВС посвідчень водія, що отримані в Україні та обміняні в іноземних державах, інформація про їх обмін за кордоном вноситься до Єдиного державного реєстру МВС, після чого такі посвідчення водія вважаються недійсними,

– повідомили у МВС.

Тож українцям, що думають про те, чи варто замінювати водійське посвідчення на місцеве у країнах ЄС, потрібно зважити на цей факт.

Чи можна обміняти іноземне посвідчення в Україні?

Водночас процедура не є незворотною – іноземне посвідчення водія можна обміняти на українське назад, але для цього потрібно буде подати у сервісний центр низку документів. Зокрема:

паспорт громадянина України;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами;

наявне іноземне посвідчення водія;

завірений переклад посвідчення;

документ, виданий органом іноземної держави, що підтверджує факт видачі посвідчення.

Чи потрібно українцям у ЄС змінювати водійські посвідчення на місцеві?

Українцям у Європейському Союзі, що отримали тимчасовий захист, можна їздити з українськими водійськими правами, поки триває захист. Водночас про обмін прав можуть замислитися люди, що планують переходити на інший міграційний статус та залишатися у країні навіть після завершення дії тимчасового захисту.