Чи можна везти гриби в Польщу: через це можуть виникнути проблеми на кордоні

Чимало українців обожнюють ходити в ліс по гриби, а потім може виникнути бажання і взяти плоди цього "тихого полювання" з собою у подорож. Але перед цим слід пересвідчитися, що митники не утилізують продукти на кордоні.

Гриби найчастіше везуть через кордон сушеними, або ж вже як консервацію – і попри те, що у правилах немає явної заборони на перевезення грибів, на кордоні з Польщею все ж можуть виникнути проблеми в певних винятках. Чи можна везти гриби через кордон розповідає 24 Канал.

Чи можна везти сушені гриби в Польщу?

Сушені гриби дозволяється перевозити через кордон, але в суворо обмеженій кількості – до 2 кілограмів. При цьому гриби мають бути щільно запаковані, а також не мати жодних ознак зараження чи плісняви.

Найкращим варіантом буде залишити заводську упаковку, але й гриби домашнього сушіння перевозити також дозволено. Але у такому випадку про пакування слід подбати особливо уважно, а в ідеалі ще й промаркувати.

Отож, щоб уникнути проблем на кордоні з Польщею, слід:

запакувати гриби у прозорий контейнер чи пакет;

покласти у легкодоступне місце, як-от у ручну поклажу;

промаркувати назву виду грибів.

Зважайте також, що гриби можна везти винятково для власного споживання. А ось якщо потрібно провезти більшу кількість, знадобляться відповідні документи, зокрема й фітосанітарний сертифікат.



Сушені гриби можна везти в Польщу / Фото Pexels

Чи можна везти консервовані гриби у Польщу?

Загалом везти консервацію через кордон дозволено, але правило залежить від країни призначення та митних правил. І у країнах ЄС, до яких належить і Польща, правила можуть обмежувати не тільки ввезення м'ясної та молочної продукції, але й домашньої.



З домашньою консервацією можуть виникнути проблеми / Фото Pexels

Тож якщо ви консервували гриби вдома, і вони можуть не відповідати стандартам ЄС та вимогам санітарної безпеки продуктів, прикордонники можуть не дозволити провезти банки.

Домашні закрутки часто забороняють до перевезення через відсутність сертифікатів якості, що підтверджували б їхню безпеку. А ось з консервацією, що виготовлена промисловим способом, проблем зазвичай не виникає. Головне – гриби мають бути запаковані у герметичну тару та мати етикетку з інформацією про склад, виробника та терміни придатності.