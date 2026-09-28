Чи можна везти гриби в Польщу: через це можуть виникнути проблеми на кордоні
Чимало українців обожнюють ходити в ліс по гриби, а потім може виникнути бажання і взяти плоди цього "тихого полювання" з собою у подорож. Але перед цим слід пересвідчитися, що митники не утилізують продукти на кордоні.
Гриби найчастіше везуть через кордон сушеними, або ж вже як консервацію – і попри те, що у правилах немає явної заборони на перевезення грибів, на кордоні з Польщею все ж можуть виникнути проблеми в певних винятках. Чи можна везти гриби через кордон розповідає 24 Канал.
Чи можна везти сушені гриби в Польщу?
Сушені гриби дозволяється перевозити через кордон, але в суворо обмеженій кількості – до 2 кілограмів. При цьому гриби мають бути щільно запаковані, а також не мати жодних ознак зараження чи плісняви.
Найкращим варіантом буде залишити заводську упаковку, але й гриби домашнього сушіння перевозити також дозволено. Але у такому випадку про пакування слід подбати особливо уважно, а в ідеалі ще й промаркувати.
Отож, щоб уникнути проблем на кордоні з Польщею, слід:
- запакувати гриби у прозорий контейнер чи пакет;
- покласти у легкодоступне місце, як-от у ручну поклажу;
- промаркувати назву виду грибів.
Зважайте також, що гриби можна везти винятково для власного споживання. А ось якщо потрібно провезти більшу кількість, знадобляться відповідні документи, зокрема й фітосанітарний сертифікат.
Сушені гриби можна везти в Польщу / Фото Pexels
Чи можна везти консервовані гриби у Польщу?
Загалом везти консервацію через кордон дозволено, але правило залежить від країни призначення та митних правил. І у країнах ЄС, до яких належить і Польща, правила можуть обмежувати не тільки ввезення м'ясної та молочної продукції, але й домашньої.
З домашньою консервацією можуть виникнути проблеми / Фото Pexels
Тож якщо ви консервували гриби вдома, і вони можуть не відповідати стандартам ЄС та вимогам санітарної безпеки продуктів, прикордонники можуть не дозволити провезти банки.
Домашні закрутки часто забороняють до перевезення через відсутність сертифікатів якості, що підтверджували б їхню безпеку. А ось з консервацією, що виготовлена промисловим способом, проблем зазвичай не виникає. Головне – гриби мають бути запаковані у герметичну тару та мати етикетку з інформацією про склад, виробника та терміни придатності.