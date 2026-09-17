Лишилося всього два тижні: українцям в Німеччині потрібно негайно перевірити банківські рахунки

Українські біженці, що мають тимчасовий захист у Німеччині, мають всього два тижні для того, аби врегулювати свої фінансові питання в країні. Адже вже 30 вересня Німеччина почне отримувати відомості про банківські рахунки людей.

Німеччина почне отримувати інформацію про рахунки українців у межах міжнародного стандарту CRS. Наслідки це матиме для тих людей, що не лише отримують соціальні виплати у Німеччині, але й мають дохід в Україні, пише Ukrainian in Germany.

Кому з українців слід перевірити банківські рахунки в Німеччині?

До Німеччини надійде інформація про наявність коштів в українських банках – і вона буде повністю доступна не лише для податкових органів, але й для соціальних служб. Обмін інформацією про реальні статки людей відбуватиметься в межах міжнародного стандарту CRS (Common Reporting Standard).

Усі необхідні дані фінансові установи України надсилатимуть до Німеччини автоматично, тож згода конкретної людини на передачу інформації не потрібна. При цьому важливо розуміти, що сама наявність банківського рахунку поза межами Німеччини не є порушенням закону. А ось свідоме приховування доходів, у тому числі відсотків від вкладів та дивіденди, будуть розцінюватися як свідоме приховування кошів та шахрайство.

Відтак, експерти закликають українців самостійно перевірити рахунки до 30 вересня та повідомити Jobcenter або Sozialamt. Також потрібно буде надати відповідні виписки. Передусім це стосується українців, що отримують соціальну допомогу – а саме Bürgergeld та AsylbLG.

У випадку, якщо німецькі установи виявлять приховані фінанси самостійно, виплачену допомогу зобов'яжуть повернути, а також випишуть чималий штраф.



Українцям потрібно перевірити банківські рахунки / Фото Pexels

Тим часом українці, що офіційно працевлаштовані, або ж мають в Німеччині свій бізнес, повинні вказати усі закордонні прибутки (разом з відсотками за вкладами) під час заповнення річної податкової декларації. Окремих заяв подавати не потрібно.

Ось які саме персональні та фінансові показники розкриють 30 вересня: