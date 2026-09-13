"Вже не так райдужно": українка розповіла про несподівані нюанси життя в Іспанії

Українка зі своїм хлопцем ухвалила рішення про переїзд до популярної Іспанії пів року тому – але не все в країні виявилося саме таким, як вона очікувала.

Блогерка поділилася несподіваними перевагами та недоліками життя в Іспанії, які часто складно помітити до приїзду в країну, пише mary.lvk2.0.

Які в Іспанії є плюси та мінуси?

Українка зізналася, що завжди обожнювала плавати, тому наявність моря в Іспанії стала для неї просто величезною перевагою.

Я страшно кайфую від можливості кожен день дивитися на море та плавати в басейні. А їх тут, до речі, дуже багацько,

– поділилася українка.

Втім, вона зауважила, що зовсім невдовзі після переїзду зіштовхнулася з першим недоліком: бюрократією. За її словами, навіть для того, аби просто орендувати квартиру, потрібно оформити NIE, а потім і TIE. Але подати документи – це лише половина біди; дівчина поскаржилася, що набагато складніше в Іспанії просто записатися на потрібну зустріч.

Українка розкрила нюанси життя в Іспанії: дивіться відео

Водночас українці подобається, як іспанці ставляться до життя: вони живуть в моменті, дуже розслаблені, і цей темп дуже швидко передався і їй. Але ця перевага йде зі своїм нюансом: свята іспанці відзначають "як востаннє в житті".

Вони запускають феєрверки просто вдень, стріляють з якихось гармат, а потім вночі спеціально влаштовують в місті пожежі. І таких свят дуже багато – через це дуже багато вихідних, коли нічого не працює,

– поділилася блогерка.

Більшість працівників у Іспанії отримують до 14 оплачуваних державних свят на рік – а це більше, ніж майже будь-де в Європі, пише Spain Expat. В країні один на одне нашаровують три календарі свят: національні дати, що застосовуються всюди, дати автономних спільнот, що встановлюються регіоном, а також дві місцеві дати, що обирає мерія.

На час свят державні установи, банки та поштові відділення повністю закриваються, а також не працюють більшість магазинів та великих супермаркетів. Ресторани, кафе та бари ж навпаки, працюють – адже державні свята є чудовим приводом для того, аби поїсти поза домом.

Втім, закінчити розповідь про іспанську Валенсію українка хоче на позитивній ноті: вона вважає її найспортивнішим містом, що їй лише доводилося зустрічати у житті. Тут багато людей займаються спортом, і саме там дівчина вперше почала займатися з задоволенням.