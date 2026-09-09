Працівницям Ейфелевої вежі наказали "зникнути з очей" через візит групи індуїстів

У Парижі група ченців з індуїстської організації BAPS відвідала Ейфелеву вежу – але на цей час жінкам-працівницям наказали "зникнути з очей".

Делегація з приблизно 100 людей від індуїстської релігійної організації BAPS відвідала Ейфелеву вежу 5 вересня. Організація дуже тісно пов'язана з партією індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді, пише BBC.

Що відомо про скандал у Парижі?

Представники персоналу розповіли, що працівницям Ейфелевої вежі на час приватного візиту BAPS наказали не показуватися. Індуїстська організація суворо розділяє чоловіків та жінок, зокрема під час відвідувань храмів та при вході до будівель. Відтак жіночий персонал пам'ятки замінили чоловіками.

Також працівницям "було наказано не проходити через певні зони та не перетинати їх, доки присутня делегація". Таке рішення управління викликало обурення, а представниця профспілки працівників Ейфелевої вежі Даян Давуан заявила, що жінки почувалися приниженими.

7 вересня, у понеділок, персонал оголосив страйк на знак протесту. Президент компанії, що керує Ейфелевою вежею, Аріель Вайль, заявив, що керівництво "дещо надмірно старалося" виконати прохання делегації – і не врахувало, чи було це прохання доречним.

Також він оголосив про внутрішнє розслідування, що визначить, хто ж був відповідальним за інцидент та пообіцяв, що подібне "ніколи не повториться".

Під час візиту до Парижу BAPS освятила свій перший великий храм у Франції, а у соцмережах організації перепросили за усі завдані "біль чи незручності", а також додали, що вірять в "універсальні цінності взаємної поваги та служіння".

До слова, раніше організація вже потрапляла в скандал через використання примусової праці для будівництва свого храму в Нью-Джерсі.