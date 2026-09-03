"Санчеса до в'язниці": 50 000 людей вийшли на протести в Мадриді через міграційну кризу в Сеуті

Ввечері 2 вересня, у середу, приблизно 50 тисяч іспанців зібралися в центрі Мадрида на демонстрацію. Під час протесту люди критикували дії уряду під час міграційної кризи у північноафриканському анклаві Сеута.

До акцій по всій країні призвів заклик Іспанської федерації муніципалітетів та провінцій, що пов'язана з правоцентристською Народною партією, пише El Pais. На протесті з'явилися не лише лідери Народної партії, але й Vox, проте не разом.

Що відомо про протести в Іспанії?

Лідер партії Vox Сантьяго Абаскаль звинуватив прем'єра Іспанії Санчеса у "зраді" і начебто прислуговуванні інтересам Марокко. А перед початком протесту зафіксували кілька інцидентів з журналістами, що приїхали, аби висвітлювати подію – до них причепилася невелика група протестувальників.

Загалом же у Мадриді зібралися приблизно 50 000 протестувальників. Згодом на протесті з'явилася і поліція: групу з 500 людей розганяли сльозогінним газом та гумовими кулями. Частина людей перемістилися під будівлю Конгресу, і там почалися сутички, внаслідок яких затримали 4 людей – двоє з них виявилися неповнолітніми. Постраждали також двоє правоохоронців.

Протестувальники вигукували гасла "Педро Санчеса до в'язниці!" та "Вигнати загарбників". Частина протестувальників також палили фотографії Педро Санчеса та короля Марокко, а також вигукували антимусульманські гасла.

Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо звинуватив Марокко в "операції" з перенаправлення десятків тисяч мігрантів у Сеуту. Окрім того, він вимагав в уряду викликати посла Марокко, а також відкликати іспанського посла з Рабату для консультацій.

Протести відбулися не лише у Мадриді, але й в інших містах: близько 25 000 людей вийшли у Валенсії, 10 000 у Бадалоні та 20 000 у самій Сеуті.