У Франції рибалки знову протестують та блокують порти й нафтосховища: чого вони вимагають

У четвер, 17 вересня, приблизно сотня рибалок знову перекрили доступ до нафтового складу у французькому місті Фронтіньяні. Робітники протестують проти зростання цін на пальне перед запланованою зустріччю з міністром рибальства.

Рибалки у французькому Фронтіньяні хочуть привернути увагу до зростання цін на пальне, а у департаменті Приморські Альпи кілька невеликих суден блокували вхід до порту Ніцци з боку моря, пише FranceInfo.

Чому протестують рибалки у Франції?

Перекрили в'їзди та виїзди до нафтопереробного заводу у Фронтіньяні рибалки з 03:00 17 вересня. Їх зібралося 150 – 200 людей, а ще близько тридцяти суден блокують порт у Сеті. Там спалили піддони, тож на місці перебуває поліція.

Для того, аби стримати невдоволення незадовго до президентських виборів, прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню в середу попросив продовжити цільову допомогу на пальне до 31 грудня. А для рибалок, багато з яких блокували нафтові склади у Середземному морі, розмір допомоги збільшать – він буде становити не 25, а 35 євроцентів за літр.

Відтак, допомога повернеться до максимального рівня, дозволеного Європейською комісією, після зниження цього літа з урахуванням падіння цін на пальне. Про це повідомили в апараті прем'єр-міністра Франції.

Рибалки виходять на акції протесту з понеділка – і причиною є не лише ріст цін на пальне, але й погіршення умов праці. Вони виходили на мітинги у містах на півдні Франції: у Сеті, Порт-Вандрі та Ніцці.

А колишній президент Франції Франсуа Олланд не виключає, що у країні може відродитися рух, подібний до "жовтих жилетів".

Цей спонтанний протестний рух розпочався у Франції 17 листопада 2018 року. Причиною мітингів тоді також стали ціни на пальне – і згодом учасники вимагали відставки президента Емманюеля Макрона. З часом протести стихли – частково через пандемію коронавіруу у 2020 році.