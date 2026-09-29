Українці протестуватимуть у Данії: остання компанія в Європі досі обслуговує російські танкери

Асоціація українців у Данії оголосила акцію протесту проти дій суднобудівної корабельні Fayard A/S. Зараз вона обслуговує танкери, які перевозять російський скраплений газ.

Організатори акції протесту заявили у події на Facebook що наразі данська суднобудівна верф є останньою в Європі, що досі обслуговує спеціалізовані танкери для перевезення російського газу.

Чому українці протестують в Данії?

Данський власник компанії, що обслуговує танкери, відмовляється припиняти співпрацю. Тим часом за межами Європи, ймовірно, ніхто інший ці танкери обслужити не зможе.

Цей експорт приносить Росії багато мільярдів, які вона використовує для продовження своєї жорстокої наступальної війни проти України. Це не звичайні танкери – вони мають характеристики криголама, що робить їх глибоко залежними від спеціалізованого технічного обслуговування, яке вимагає використання західних компонентів та експертизи,

– йдеться в описі події.

Також організатори заявили, що до Fayard прямують ще кілька танкерів класу Arc7-LNG. І якщо їх встигнуть обслужити ще до того, як на початку 2027 року набудуть чинності нові правила ЄС, це дасть арктичному флоту Росії останню можливість ремонту в Європі та потенційно забезпечить ще й кілька мільярдів євро на ведення війни.

Акцію протесту заплановано на 1 жовтня, у четвер. Триватиме вона з 17:30 до 18:30 за місцевим часом. Як місце проведення обрали Копенгаген – саме там власники компанії у вересні 2026 року придбали історичну будівлю. А ось сама верф є зоною обмеженого доступу.

До слова, попри публічні європейські заяви про розрив економічних зв'язків з Росією, за вісім місяців 2026 року Європа витратила рекордні 7,3 мільярда євро на російський арктичний газ. Ця сума перевищила загальний обсяг за 2025 рік.

А ось вже з 1 січня 2027 року набуде чинності повна заборона на імпорт російського скрапленого природного газу до ЄС.