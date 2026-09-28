У Парижі зупинили реконструкцію "найпотворнішого" хмарочоса: що з ним буде

Вежу Монпарнас у Парижі вже давно критикують за її вигляд, а нещодавно план її реконструкції й взагалі зупинили через певні розбіжності між співвласниками будинку.

Вежу Монпарнас відкрили 1973 року, і вона наразі є найвищим хмарочосом у центральній частині Парижа. Водночас саме цю будівлю часто називають найбільш потворною у всій столиці. А самі парижани часто жартують, що місто найкраще виглядає з оглядового майданчика будівлі, бо самої вежі не видно, пише The Guardian.

Чому зупинили реконструкцію вежі?

Плани щодо масштабної реконструкції вежі почали розробляти ще 10 років тому – архітектори планували повністю оновити її фасад та замінити його на скляний, а також додати озеленення, садову терасу на 16-му поверсі і теплицю на даху.

У 59-поверховій будівлі планували облаштувати готель на трьох поверхах, а також нові офісні та рекреаційні приміщення. Але через масштабність робіт з видалення азбесту вартість робіт зросла практично вдвічі – до 800 мільйонів євро.



Вежа Монпарнас в Парижі / Фото Pexels

Приватні власники будинку, серед яких французькі інвестиційні фонди та страхові компанії, провели голосування щодо початку першого етапу реконструкції. Він передбачав:

видалення азбесту;

демонтаж внутрішніх конструкцій;

демонтаж частини фасаду.

Але понад три чверті співвласників хмарочосу проголосували проти проєкту через суперечки щодо планів та вартості. Це було останнє голосування, що дозволило б почати роботу до завершення терміну дії дозволів на реконструкцію, що стікає наприкінці листопада.

Зараз існує ризик, що вежа, яку вже закрили для реконструкції, так і залишиться порожньою. Влітку рятувальникам вже доводилося втручатися: уламки скла з будівлі попадали на вулицю, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Мерія Парижа вже заявила, що хоче знайти "альтернативне рішення", аби територія не залишилася без змін – а представники опозиційних лівих сил взагалі пропонують знести будинок та влаштувати на його місці парк. Він, на їхню думку, допоможе охолодити місто під час літніх хвиль спеки.