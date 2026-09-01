Не європейці: туристів з цієї країни вважають найбільш ввічливими у світі

Ідеальний турист – це той, що дає найбільші чайові, є неймовірно ввічливим, витрачає багато грошей, готовий на авантюри та цікавиться місцевою їжею. І нові опитування показують, які саме нації підпадають під чай опис.

Гарні манери можуть мати дуже велике значення під час подорожі – а нове опитування показує, що деякі туристи відточують їх до справжнього мистецтва, пише Euronews. Саме японських мандрівників назвали найбільш ввічливими туристами у світі.

Туристи з яких країн найбільш ввічливі?

Серед європейських країн найбільш ввічливі туристи походять з Норвегії та Швейцарії – ці дві країни посіли друге та третє місце відповідно у загальному рейтингу. Але деякі інші національності посіли перші місця за іншими показниками – від щедрих чайових до любові до місцевої їжі та авантюрних звичок.

Під час опитування 192 туроператорам дали 5 запитань:

Яка національність найввічливіша?

Люди з якої країни дають найбільше чайових?

Яка національність витрачає найбільше грошей під час подорожей:

Яка національність найактивніша та найавантюрніша?

В якій країні люди найбільші гурмани?

Найввічливіші туристи

Японія посіла перше місце у рейтингу найввічливіших туристів світу – цю країну згадали 21,1% туроператорів. Далі йшли туристи з Норвегії та Швейцарії, а також канадські та американські мандрівники.

Що цікаво, в самому кінці рейтингу опинилися італійці – їх ввічливими вважає лице 1,3% респондентів.

Найкращі чайові та витрачають найбільше грошей

США – це країна, що відома своєю досить суперечливою культурою чайових, тож не дивно, що і в подорожах вони залишають їх досить щедро. США отримали 29,5% згадок від туроператорів, значно випередивши інші національності.

Гарні чайові залишають і туристи з Німеччини, Канади та Швейцарії. Що ж стосується витрачання грошей, тут перше місце також посіли американці. Вони отримали 24% у рейтингу, а за ними знову йдуть мандрівники з Німеччини та Канади.

Найсміливіші туристи та найбільші гурмани

Авантюрними вважають саме європейців – країни з цього континенту посіли три перші місця. Німці найчастіше були мандрівниками, що шукають пригод, а далі у рейтингу йдуть французи та голландці.

А ось в іншому кінці шкали опинилися британці та туристи з Індії, а також іспанці.

Тим часом гурманами туроператори вважають переважно мандрівників з азійських країн: Індії, Японії та Китаю. Також у рейтингу опинилися й кілька країн з Європи – Франція, Нідерланди та Італія.