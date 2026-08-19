Українських дітей теж торкнеться: уряд Чехії ввів сувору заборону в школах з 1 вересня

Уряд Чехії вже схвалив поправку до шкільного закону – і відповідно до неї, від 1 вересня 2027 року у школах та дитячих садках повністю заборонять використання мобільних телефонів.

Ініціатором законопроєкту виступили прем'єр-міністр Андрей Бабіш та міністр освіти Роберт Плага. Сама заборона набуде чинності аж наступного року – 2027, пише DW.

Чому у чеських школах заборонять мобільні телефони?

Нові правила будуть стосуватися не тільки шкіл, але й дитячих садків, підготовчих класів, а також молодших курсів гімназій та консерваторій. А ось на середні спеціальні та вищі навчальні заклади обмеження поширюватися не буде.

Втім, в деяких школах Чехії заборона на мобільні телефони діє вже, адже наразі рішення про заборону гаджетів під час уроків та навіть перерв кожна школа може ухвалювати самостійно. Але після того, як поправка набуде чинності, зміни стануть обов'язковими для всіх.

З 2027 року користуватися телефонами, планшетами та іншими гаджетами буде заборонено навіть під час перерв, якщо тільки заклад не дозволить використання техніки безпосередньо для занять.

Та це не означає, що дітям буде заборонено приносити телефони до школи. Питання полягатиме у тому, як заклад організує зберігання пристроїв. Варіантів є кілька:

у спеціальних шафках, що замикаються на весь день;

просто в рюкзаку.

Але якщо учень порушить заборону на використання телефона, школа матиме право вилучити техніку до кінця навчального дня, а тоді повернути тільки при виході зі школи. Та з правила є кілька винятків: телефонами можуть користуватися учні, яким це потрібно за медичними показаннями, як-от діти з діабетом, що мають стежити за рівнем цукру в крові – а також діти з особливими освітніми потребами.

Заборона також не буде діяти під час екскурсій, виїзних занять на природі та шкільних поїздок.

Необхідність запровадження правила пояснюють тим, що телефони відвертають увагу дітей від навчання та негативно впливають на психічне здоров'я: вони, мовляв, сприяють розвитку тривожності та депресії.