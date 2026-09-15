Гараж за ціною квартири: в цьому місті Європи за паркомісце треба віддати 200 000 євро

У кількох великих містах Італії виникла дуже незвична ситуація: паркувальні місця стали таким великим дефіцитом, що гараж може обійтися дорожче, ніж квартира.

Найдорожчі гаражі зараз у Римі – там для того, аби паркувати автомобіль неподалік від свого дому, доведеться віддати шалену суму, за яку можна купити житло в іншому районі міста, пише Mediafax.

Чому в Римі гаражі такі дорогі?

Нестача паркувальних місць та високий попит на них призвели до нового сплеску цін у Римі – і, згідно з аналізом, проведеним відділом групи Tecnocasa, тільки в другій половині 2025 року ціни на гаражі зросли на 3,1%.

У випадку відкритих паркувальних місць ріст цін трохи менший – 2,3%. Відтак, Рим має вищий за середній показник серед великих міст, де ціни також ростуть, але повільніше – лише на 2,2% на гаражі та на 1,8% на відкриті паркувальні місця. Випередити столицю Італії вдалося тільки Флоренції – там гаражі подорожчали аж на 4,8%.

Гараж у Римі може обійтися у суму до 200 000 євро – еквівалент 10,3 мільйона гривень. У центральних районах Праті, Кавур, Челіо, Колізей та Колле-Оппіо гараж обійдеться у 135 000 – 200 000 євро. І за цю суму можна купити однокімнатну квартиру у більш віддалених районах міста.

У Чітта-Джардіно, віддаленішому районі, крите паркувальне місце має вже скромнішу ціну – приблизно 40 000 євро, а у Буфалотті сягає 30 000 євро. У Праті-Фіскалі та Серпентарі ціни становлять приблизно 25 000 євро.

Лише у трьох районах міста – Джардінетті, Кастельверде та Боргезіані – ціни опускаються нижче, ніж 20 000 євро, а подекуди сягають навіть 10 000 євро. Нестача доступних місць для паркування часом примушує власників переобладнувати під гаражі колишні комерційні приміщення.

А попит підвищують передусім місцеві мешканці, що хочуть паркувати свій автомобіль якомога ближче до дому, і бажано у тій самій будівлі, або ж на відстані не більшій, ніж пів кілометра.