Ці 5 великих міст Європи найдешевші для життя: ідеально підходять для переїзду

Чимало українців замислюються про переїзд за кордон, і найважливішим кроком тут є вибір правильної країни та міста. Особливо часто зважають на ціни, адже саме вони визначають, який рівень комфорту ви зможете собі дозволити.

Найкращий спосіб економії у Європі – це обирати для життя зовсім невеликі містечка, адже вартість оренди й життя загалом саме там буде найнижчою. Але якщо хочеться поєднати комфорт великого міста та низькі ціни містечка, все ще можна знайти кілька гарних варіантів. Які саме міста найдешевші для життя, розповідає 24 Канал.

Які великі міста найдешевші для життя у Європі?

Бухарест

Бухарест – це ідеальний варіант для людей, що хочуть жити у європейській столиці, але не мають західноєвропейського бюджету. Згідно з AffordWhere, загалом одній людині на життя у Бухаресті потрібно приблизно 1039 євро, і це включно з орендою квартири з однією спальнею – вона обійдеться приблизно у 2405 лей, або ж 22 967 гривень.

За оренду житла доведеться віддати до 50% від середньої зарплати. Але Бухарест досить дешевий у повсякденних витратах: місячний проїзний коштує всього 100 лей, а домашній інтернет – приблизно 44 лей, пише Numbeo.



Бухарест – це недороге місто для переїзду / Фото Pexels

Краків

Це місто дещо дорожче за Будапешт, але має одну велику перевагу – близькість до України. Окрім того, серед міст Центральної Європи Краків все ще залишається одним з найдешевшим. Орієнтовний бюджет, що потрібний одній людині – це 1542 євро на місяць. За оренду житла у місті доведеться віддати приблизно 2900 – 3500 злотих.



Краків має відносно невисокі ціни / Фото Pexels

Якщо співвідносити оренду з середньою зарплатою, на неї йде приблизно 49% від заробітку. Але Краків – це не лише відносно дешеве місто: це водночас великий студентський сектор, місце розташування міжнародних компаній та значний ринок роботи у сферах фінансів, IT та бізнес-послуг.

Будапешт

Будапешт значно дорожчий за Бухарест, але порівняно з багатьма столицями Західної Європи все ще залишається бюджетним. Одній людині на місяць життя у столиці Угорщини доведеться витратити 1718 євро на місяць

Квартира з однією спальнею у центрі міста коштуватиме приблизно 282 667 форинтів, а за межами центру – 214 540 (30 000 – 40 000 гривень).. Тим часом середня зарплата після сплати податків становить 551 097 форинтів – приблизно 77 000 гривень.



Чимало людей обирають для життя Будапешт / Фото Pexels

У 2025 році за оренду житла у Будапешті місцевим мешканцям доводиться віддавати приблизно 52% від свого заробітку, пише Euronews.

Софія

За загальною вартістю життя Софія близька до Будапешта – щомісячні витрати становлять приблизно 1732 євро, а ціна оренди житла з однією спальнею – приблизно 700 євро у центрі міста та від 500 євро – за межами центру. Середня зарплата в Софії після сплати податків становить 1492 євро.

Квартира у центрі міста обійдеться десь у 47% від усього заробітку – а це один з найкращих показників серед великих європейських міст.



В Софії можна жити досить бюджетно / Фото Pexels

Варшава

З п'ятірки міст Варшава – найдорожча, але вона все ще залишається доступнішою за столиці на заході Європи. Для комфортного життя тут знадобиться 1843 євро на місяць. Квартира з однією спальнею обійдеться у приблизно 3600 – 4500 злотих залежно від розташування.

А ось середня зарплата у польській столиці становить приблизно 8127 злотих. На оренду житла в центрі міста доведеться витрачати 56% від заробітку.



Варшава дешевша за багато інших європейських столиць / Фото Pexels

Які європейські міста найдешевші для людей, що працюють віддалено?

Для так званих "цифрових кочівників", які не залежать від місцевої зарплатні, ситуація може бути дещо іншою, пише I`m on my way. Ці 5 міст мають найдешевшу вартість життя та оренди: