Україна відкриває новий прикордонний пункт пропуску у Білій Церкві: що варто знати

Український уряд 17 вересня розпорядився запустити новий пункт пропуску на кордоні з Румунією "Біла Церква–Сігету–Мармацієй".

Про відкриття нового автомобільного пункту пропуску на кордоні з Румунією йдеться у постанові Кабміну від 17 вересня. Там постановляється, що КПП "Біла Церква – Сігету – Мармацієй" відкриють з використанням тимчасової інфраструктури.

Що відомо про пункт пропуску у Білій Церкві?

Наразі через пункт пропуску можуть проходити пасажирські транспортні засоби максимально дозволеною масою до 3,5 тонни з постійним режимом функціонування та цілодобовим часом роботи.

До моменту, поки будівництво інфраструктури пункту пропуску не завершать, він буде функціонувати в межах об'єкта будівництва "Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія) з під’їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту у Закарпатській області".

Прикордонній службі та Державній митній службі вже доручили забезпечити функціонування усіх відповідних підрозділів на КПП на кордоні з Румунією.

Про перехід нового прикордонного пропускного пункту на фінальний етап будівництва в уряді заявили ще наприкінці липня, а відкрити його планують ще до завершення робіт. Тим часом анонсували створення нового КПП ще на початку 2024 року.

Що слід знати українцям перед поїздкою за кордон?

Нещодавно речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що під час повітряних тривог пункти пропуску по всій Україні працювати не будуть. Вжити таких заходів довелося через те, що останнім часом росіяни неодноразово атакували об'єкти прикордонної інфраструктури.

Відтак, пункти пропуску припинятимуть роботу незалежно від рівня тривоги – жовтого чи червоного. Людей просять не залишатися поблизу пунктів пропуску та ховатися в укриттях.