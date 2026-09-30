Директор Ейфелевої вежі йде у відставку після скандалу: працівниць замінили на чоловіків

29 вересня компанія Société d'exploitation de la Tour Eiffel, що керує Ейфелевою вежею у Парижі, оголосила про відставку генерального директора Патріка Бранко Руїво. Сталося це після скандалу з приватним візитом індуїстської релігійної групи.

Бранко Руїво повідомив, що вже до кінця року залишить посаду керівника фірми. Він працював у компанії вісім років, а відставка відбулася після внутрішнього розслідування, що виявило "низку дисфункцій та недоліків" у роботі компанії, пише Politico.

Що спричинило відставку генерального директора Ейфелевої вежі?

Розслідування почали після скандалу з приватним візитом індуїстської релігійної групи. Під час відвідування чоловіків працівницям наказали не показуватися на очі та замінили їх чоловіками.

Делегація з приблизно 100 людей групи BAPS відвідала Ейфелеву вежу 5 вересня. У цій групі чоловіків та жінок суворо розділяють, особливо під час відвідування храмів та при вході до будівель – і на прохання членів групи жіночий персонал Ейфелевої вежі замінили чоловіками.

Окрім того, працівницям наказали не проходити через певні зони й не перетинати їх, поки делегація не покине будівлю. Таке рішення обурило персонал, і вже 7 вересня працівники оголосили страйк. Компанія натомість ініціювала внутрішнє розслідування.

Інцидент призвів до осуду по всьому політичному спектрі Франції: мер Парижа Еммануель Грегуар написав на X, що гендерна рівність ніколи не зупиниться біля підніжжя наших історичних пам'яток, ані деінде в цьому місті. Вона має діяти скрізь і для всіх".

Тим часом фаворитка ультраправих на президентських виборах наступного року Марін Ле Пен заявила, що у Франції "ми ніколи не приймемо обмеження присутності жінок".