Частина українців втратить виплати у Польщі: хто саме

Вже з наступного року у популярну програму 800+, яку отримують чимало українців, планують внести зміни – і вони означають, що частка людей втратить кошти. Збереження підтримки залежатиме від ZUS.

Гроші за програмою 800+ у Польщі можуть отримувати родини з дітьми до 18 років – на кожну дитину щомісяця видається по 800 злотих. Та через автоматизацію програми, що планують вже на 2027 рік, частина бенефіціарів може втратити виплату, пише InPoland.

Хто може втратити 800+ у Польщі?

У Міністерстві сім'ї, праці та соціальної політики Польщі заявили, що щорічне подання заяви на призначення виплати 800+ планують скасувати. Натомість вже з 1 лютого 2027 року заявки подаватимуться автоматично.

Станом на зараз заявники мають заповнити папери на новий розрахунковий період щороку – і при цьому існують певні терміни, у які потрібно вкластися, аби не втратити гроші – з 1 лютого по 30 квітня. Тільки так зараз можна зберегти безперервність виплат.

Але вже з наступного року цей обов'язок можуть скасувати. Одна з важливих причин запровадження автоматизації полягає у спробі зменшити кількість помилок, які виникають у заявках. Наприклад, часто батьки вказують адресу та PESEL з помилками – а автоматизація дозволить уникнути цих проблем у майбутньому.

Втім, в деяких ситуаціях заяву у ZUS все одно потрібно буде подавати, інакше є ризик втратити виплату. Ось в яких випадках потрібно буде писати заяву:

перша виплата допомоги, аби почати отримувати кошти;

зміни у сімейному стані чи адресі.

Якщо про зміни не повідомити, це може призвести до призупинення виплат, або ж навіть до повної втрати допомоги. Наприклад, якщо батьки дитини розлучаються, вони можуть отримувати по 400 злотий кожен. У випадку, якщо родина виїздить за кордон, виплати будуть повністю зупинені.