Які виплати українці можуть отримати в Німеччині у 2026 році: сума змінилася

З липня 2026 року у Німеччині почала діяти реформа системи соціальної підтримки безробітних. Це означає, що програму Bürgergeld, за якою українці отримували виплати з 2023 року, офіційно замінили на іншу – Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Нова система підтримки, за якою українці отримують виплати, є Базовим забезпеченням для осіб, що шукають роботу – а це тягне за собою кілька важливих змін. Зокрема, біженцям тепер значно простіше втратити фінансову підтримку. 24 Канал розповідає, які виплати українці можуть отримувати в Німеччині у 2026 році.

Як змінилися виплати з липня 2026 року?

Німецький уряд ще 22 квітня 2026 року затвердив реформу системи соціального забезпечення, якою змінив правила виплат базової підтримки для працездатних людей – і в тому числі для мігрантів.

Реформа має заохочувати людей якомога швидше повертатися на ринок праці. І саме працевлаштування стає пріоритетом, а ось виплати – лише допоміжний засіб для базового забезпечення. Більшість змін набули чинності вже 1 липня. Та що це на практиці означає для українців?

Основна зміна – це посилення санкцій для працездатних людей, що отримують допомогу. Зокрема, якщо людина без поважної причини не подає заявки та не шукає вакансії, а також відмовляється від запропонованої роботи, тоді Jobcenter принаймні на 3 місяці може скоротити соціальні виплати аж на 30%.

Також реформа зменшує дозволений обсяг особистих заощаджень, що можна мати перед тим, як людина починає претендувати на отримання допомоги. Окрім того, скасовується частина попередніх пільгових періодів. Загалом же фінансовий стан заявників перед призначенням допомоги перевірятимуть значно ретельніше.

Усі ці зміни стосуються українців у Німеччині, що отримують допомогу через Jobcenter за SGB II. Нова реформа не встановлює особливих правил для українців, тож вони отримуватимуть допомогу нарівні з рештою заявників.

На які виплати можуть претендувати українці в Німеччині у 2026 році?

За новою системою базового забезпечення самотня людина у Німеччині може отримувати 563 євро на місяць як базову суму. Окрім того, за певних умов покриваються також витрати на житло й опалення. Слід враховувати, що дають ці гроші лише працездатним людям з низьким чи відсутнім доходом.

Але сума допомоги Grundsicherung варіюється залежно від сімейного стану людини:

506 євро на кожного для подружжя;

451 євро – особи віком 18 – 24 років, що проживають з батьками.

Окремо люди з невисоким доходом можуть отримувати Wohngeld – ця допомога призначається для людей з невисоким доходом, що оплачують житло самостійно. Її розмір нефіксований, і його вираховують, враховуючи кілька факторів:

кількість людей у сім'ї;

дохід;

розмір витрат на житло;

місцеві умови.

Водночас виплата Wohngeld – це окрема допомога, що не пов'язана з житловою частиною базового забезпечення. У багатьох випадках людина може отримувати лише одну з цих фінансових підтримок залежно від ситуації.

Sozialhilfe

Це допомога для людей, що досягли пенсійного віку, не є працездатними та не мають достатніх коштів, аби підтримувати себе. Надають її замість допомоги через Jobcenter. Українці, що можуть працювати менше, ніж 3 години на день, за потреби можуть отримувати таку соціальну допомогу.

Kindergeld

Це допомога на дітей, і з 1 січня 2026 року її розмір зріс – тож батьки будуть отримувати по 259 євро щомісяця на кожну дитину, пише EnableMe. Отримувати допомогу можуть не лише всі діти до 18 років, але й молоді люди до 25 років, якщо вони навчаються.

Для того, аби отримувати Kindergeld, потрібно подати заяву на підтримку у Familienkasse.

Ця виплата призначається незалежно від доходу батьків. Окрім того, отримувати можна ще кілька фінансових виплат для сімей:

6 672 євро на рік — допомога на дитину (Kinderfreibetrag);

на рік — допомога на дитину (Kinderfreibetrag); 9 600 євро — допомога на догляд (Betreuungsfreibetrag).

Загалом же сама по собі наявність українського громадянства не означає автоматично отримання виплат. Вони у Німеччині дуже сильно залежать від статусу перебування, доходу, сімейного стану та наявності заощаджень.