Штамп у паспорт на виїзді українцям можуть не ставити: що з цим робити

Зараз штамп про перетин кордону українцям під час виїзду з країни автоматично вже не ставлять. Втім, у деяких випадках ця відмітка в паспорті може бути необхідна.

Штамп про виїзд з України може бути корисним як додаткове підтвердження дати чи факту виїзду з України, особливо коли надалі потрібно оформлювати документи за кордоном, пише Relocate.to.

Чому українцям можуть не ставити штамп автоматично?

Правила щодо штампів у паспорті містяться у статті 12 Закону України "Про прикордонний контроль. І закон передбачає, що такі відмітки у паспорти не ставлять – окрім випадків, коли громадянин особисто звернеться з таким проханням.

Відтак, для українця відсутність штампа у паспорті під час проходження паспортного контролю на виїзд не означає, що трапилася помилка. За загальним правилом такі відмітки можуть не ставити, якщо людина про це не просить.

Навіщо потрібний штамп у паспорті?

Відмітка – це не просто забаганка, а часто цілком практична потреба. Тож краще заздалегідь попередити про це прикордонника під час проходження контролю. І точно не слід розраховувати, що працівник прикордонної служби сам зрозуміє бажання пасажира отримати штамп.

Попри те, що для більшості подорожей штамп у паспорті не потрібний, у певних ситуаціях він виступає як додаткове документальне підтвердження того, коли саме людина перетнула український кордон.

Особливо важливим він є після того як деякі європейські країни почали посилювати перевірки для частини заявників на тимчасовий захист. Також подбати про відмітку варто людям, що планують після виїзду оформлювати міграційний статус чи інші документи за кордоном та знають, що органи країни перебування можуть перевіряти дату або обставини виїзду з України.