Село в Нідерландах заборонило встановлювати 9-метрову статую Леніна: як вона там з'явилася

У селі Олдамбт в провінції Гронінген планували встановити величезну статую Леніну – втім, муніципалітет відмовив у видачі дозволу на розміщення пам'ятника.

Бронзова статуя російського революціонера до 1991 року стояла у східнонімецькому місті Мерзебург, що поблизу Лейпцига, пише NOS. Після розпаду НДР її демонтували, а наприкінці 1990-х її придбав підприємець з Гронінгена.

Чому у нідерландському селі намагалися поставити статую Леніну?

У селі Остволд протягом останніх тижнів 9-метрова статуя Владіміра Леніна слугувала тлом для музично-театральної вистави. Після цього пам'ятник мав стати частиною нового центру культурної спадщини, присвяченої історії комунізму у Східному Гронінгені.

Ініціаторка створення центру Генрієтта Давелаар вже тривалий час проводила переговори з муніципалітетом щодо відкриття центру та була переконана, що отримання дозволу на встановлення статуї не принесе жодних проблем.

Але новина про те, що статуя може лишитися в селі, швидко викликала критику, зокрема і в соціальних мережах. Окрім того, статуя призвела й до резонансу у місцевій політиці. Відтак, дозвіл не надали, адже встановлення статуї могло б призвести до бурхливих реакцій та дискусій.

Усі мають почуватися в Олдамбті як вдома й бути бажаними гостями, а ця статуя викликає надто багато реакцій,

– заявив речник муніципалітету.

Окрім того, у місцевій владі вважають, що статуя надто висока. Водночас там залишають можливість заявникові подати апеляцію.

Тим часом Давелаар наголошує, що статуя не має на меті прославляння Леніна. Вона також зауважила, що поряд планували встановити табличку з контекстом, аби "це стало приводом для розмови". Також ініціаторка встановлення статуї заявила, що Ленін нерозривно пов'язаний з Олдамбтом.

У регіоні раніше існував розрив між заможними землевласниками та бідними робітниками. І в другій половині XIX століття трудові заворушення призвели до кількох повстань, а коли комунізм поширився в Росії, він швидко став популярним і у Східному Гронінгені.

Я дуже добре розумію, що цей образ викликає реакції, адже під керівництвом Леніна відбувалися жахливі події. Але це просто факт, що Ленін і комунізм мали велику підтримку в Олдамбті,

– пояснила ініціаторка встановлення статуї.

Рішення муніципалітету зневірило Давелаар: вона вважає, що інформаційний центр, над яким вона працювала роками, тепер можуть так і не збудувати. Водночас жінка рішуче налаштована оскаржувати відмову у видачі дозволу.