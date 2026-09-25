"В Україні це давно вже дикість": ці 3 речі в Німеччині весь час дивують українців

Українка Людмила Русіна переїхала до Німеччини понад 4 роки тому – і з того часу вона помітила, що багато речей, які в Україні вважаються базовою зручністю, в Німеччині просто нікому не потрібні.

Українці звикли вважати країни ЄС та німців особливо більш організованими та розвиненими у повсякденних речах – але сотні мігрантів на власному досвіді переконалися, що це далеко не завжди так. Українка Людмила Русіна поділилася кількома "дикими" речами, що її справді дивували в Німеччині.

Що українку дивувало в Німеччині?

Повсякденні реалії німців часто можуть дивувати українців, що лише переїздять до цієї країни.

В Україні це давно вже дикість, а в Німеччині – звичні речі,

– поділилася блогерка.

Перше, що її дивує – це паперова реклама, якою досі завалюють поштові скриньки. Але найбільше здивування викликає те, що німці й справді читають ці буклетики та навіть вирізають з них купони на знижки, аби згодом використати у відповідному магазині.

І таке часто можна побачити тут на касах. А чому б і ні? Коли такий от гриль, який і так на акції, завдяки купончику з газети, можна придбати ще на 15 євро дешевше!

– розповіла українка.

Наступний незвичний момент – це те, що німці досить активно читають паперові газети – і навіть більше, ніж інтернет-видання. А справжні незручності біженці принесла неможливість замовити доставку продуктів з супермаркету додому.

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Більшість німецьких магазинів просто не передбачають такої послуги. І українка припускає, що справа тут зовсім не у "нерозвиненому" маркетингу – а в тому, що чимало німців полюбляють особисто ходити за покупками.

Але справжньою "вишенькою на торті" українка вважає особливості роботи місцевої банківської системи: просто піти у банк та за пів години отримати картку, як в Україні, там зовсім не вийде.

Спершу потрібно домовитися про термін, прийти до банку – і далеко не завжди це виходить швидко. Після цього ще близько тижня потрібно чекати, поки картка прийде поштою. Пін-код до неї також надходить листом ще через кілька днів.

Не знаю, з метою безпеки чи бюрократія, але українцю тут точно буде швидше замовити й отримати картку з України, ніж дочекатись її з німецького банку,

– поскаржилася українка.

У Німеччині оформлення фізичної дебетової картки займає приблизно 5 – 10 робочих днів. Але більш традиційні банки можуть оформлювати картку навіть довше – до двох тижнів.