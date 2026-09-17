У ЄС серйозно змінять правила оренди: ось що це означає для українців

У ЄС незабаром можуть суттєво змінитися правила оренди – і це зачепить певну кількість українців. Зокрема, мери міст матимуть значно більше повноважень щодо обмежень реєстрації житла на сервісах короткострокової оренди.

Міста, де житла, на думку місцевої мері, недостатньо для жителів, зможуть обмежувати кількість квартир з короткостроковою орендою. Окрім того, вони матимуть змогу забороняти купівлю другої нерухомості, якщо вона купується не для постійного проживання, пише Europian Commission.

Що саме змінить реформа?

Відповідні зміни передбачаються реформою ринку нерухомості. Її має запустити новий регламент Affordable Housing Act. Згідно з ним, у зонах "житлового стресу", де осель недостатньо для місцевих мешканців, кількість Airbnb зможуть обмежувати. Під ці критерії передусім потрапляють історичні квартали міст, де вартість житла перевищує річний дохід мешканців у 8 разів.

Так Єврокомісія хоче зупинити витіснення місцевих мешканців туристами, а також звільнити житло на ринку нерухомості. Окрім того, це має збити спекулятивне зростання цін на оренду.

Втім, у деяких країнах така позиція вже зустріла досить гострий спротив. Зокрема, в Італії депутат від Ліберал-демократичної партії Луїджи Мараттін назвав ініціативу поверненням до радянських практик. Він наголосив, що право мерів забороняти приватні угоди перекреслить принципи ринкової економіки.

А ось у правоцентристській партії "Вперед, Італія" заявили, що директиви ЄС планомірно обмежують свободу громадян розпоряджатися власним майном. Тим часом асоціація місцевих готельєрів Federalberghi підтримала пропозицію – та експерт з питань імміграції Антон Гросс вважає, що це пов'язано з бажанням готельного бізнесу використати муніципальні обмеження, аби усунути приватних конкурентів з ринку оренди.



В Європі зменшать кількість житла з короткостроковою орендою / Фото Pexels

Що нові обмеження означатимуть для українців у Європі?

Житлова криза в Європі стала дуже серйозним викликом для багатьох українців з тимчасовим захистом, але врегулювання оренди матиме прямий вплив на пошук житла.

Передусім новий регламент призведе до збільшення пропозицій на довготривалу оренду – через те, що короткотривала оренда в деяких районах може опинитися під забороною, багатьом орендодавцям доведеться повертати квартири на ринок довгострокового житла. А зменшення тиску з боку туристичного сектору дозволить також стабілізувати вартість оренди навіть у великих містах та стримуватиме стрибки цін.

Водночас для українців, що змушені терміново змінювати регіон проживання, або ж лише приїхали до ЄС, знайти бюджетну квартиру подобово через сервіси на кшталт Airbnb буде складніше та дорожче, адже кількість пропозицій скоротиться.

Та створення єдиних цифрових реєстрів орендодавців все ж знизить ризики шахрайства й неофіційної оренди.