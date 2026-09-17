Прикордонний пункт пропуску з Молдовою призупинив роботу: що трапилося

У прикордонному пункті пропуску "Паланка–Маяки–Удобне" призупинили усі пропускні операції. Водіїв, що подорожують до Молдови, просять обирати інші маршрути.

Пункт пропуску на кордоні з Молдовою "Паланка–Маяки–Удобне" призупинив пропуск автомобілів, пише ДПСУ.

Чому не працює пункт пропуску?

Молдовські прикордонники повідомили, що оформлення людей та транспортних засобів на пункті пропуску "Паланка–Маяки–Удобне" довелося тимчасово призупинити через технічні несправності.

Тож громадян попросили обирати для подорожі інші прикордонні пункти пропуску, а також слідкувати за актуальною інформацією.

Загалом же на українсько-молдовському кордоні зареєстровано 58 пунктів пропуску та пунктів контролю. З них 41 – це автомобільні пункти, 2 поромні, 3 річкових та ще 9 – залізничні. Також є 3 пункти контролю.

Що ще варто знати водіям?

Нагадаємо, що нещодавно Прикордонна поліція Республіки Молдова повідомила, що ще на трьох пунктах пропуску контроль трохи скоригують. Відбувається це через атаки Росії, а зміни мають захистити персонал КПП від обстрілів. Зміняться правила у цих пунктах:

Джурджулешти – Рені;

Бричені – Россошань;

Крива – Мамалига.

Вже з 12 вересня персонал контрольних органів Молдови повернувся на національну територію та здійснює свою діяльність з Молдови. Там також зазначили, що це не має вплинути на функціональність пунктів пропуску.