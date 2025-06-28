Як оформити землю "колективної власності" та що це взагалі таке

Історично в Україні існували різні форми власності на землю. І саме колективна власність, якої наразі вже немає була до отримання нашою країною незалежності.

Що таке "колективна власність" на землю

Поняття колективної власності на землю в Україні вже історичне, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Раніше – у 1990-х роках – у результаті земельної реформи землі колективної власності передали колгоспам і сільгосппідприємствам.

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Працівники цих підприємств отримували земельні паї (частки), які підлягали оформленню у приватну власність. У 2019 році законодавець чітко врегулював цей процес: від 1 січня 2019 року юридична категорія "колективна власність на землю" скасована.

Наразі в Україні існує лише:

приватна власність на землю;

комунальна власність;

державна власність.

Землі колишньої колективної власності були розділені на:

земельні паї громадян (приватна власність);

землі загального користування (передані у комунальну власність громад);

землі під об’єктами нерухомого майна юросіб.

Як приватизувати землю з колишньої колективної власності

Якщо у вас є сертифікат на земельний пай (пайовий сертифікат) – необхідно оформити державний акт (право власності) або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Подати заяву до нотаріуса або ЦНАПу – залежно від ситуації (спадкування, дарування тощо).

Провести державну реєстрацію права власності.

Зверніть увагу! Якщо земельна ділянка досі не сформована – потрібно спершу розробити технічну документацію (проєкти землеустрою). Терміна "колективна власність на землю" більше немає у правовому полі. Але якщо ви або ваші рідні є спадкоємцями або власниками паїв, – ці права потрібно належно оформити.