Аномальные засуха и жара, которые бьют по Украине уже второй год, не дают ценам упасть до прежнего уровня. Кроме того, причиной роста цен является война и ее влияние на экономику.

Цены на продукты могут сильно подскочить

Длительная засуха и последствия войны повлияли на то, что урожай зерновых и масличных культур в Украине существенно сократился, сообщает 24 Канал со ссылкой на Hromadske. Это может привести к повышению цен на базовые продукты питания, в частности хлеб, растительное масло и другие товары в ближайшее время.

В 2025 году ожидается прирост урожая зерновых на около 3% – до 57,7 миллиона тонн. Однако производство масличных культур может сократиться на 6% – до 19,9 миллиона тонн,

– отметила руководительница аналитического направления Украинской зерновой ассоциации Светлана Литвин.

Официальные оценки правительства свидетельствуют о сокращении урожайности зерновых и масличных культур примерно на 5%. Это уже сказалось на макроэкономических прогнозах: Национальный банк Украины пересмотрел ожидаемый рост ВВП, снизив его с 3,1% до 2,1%.

Обратите внимание! Причины кризиса: погода и война Главными факторами, повлиявшими на аграрный сектор, стали неблагоприятные погодные условия (в частности засуха) и последствия войны. Эксперты отмечают, что это может привести к дефициту сырья и росту цен на пищевые продукты, которые производятся из зерновых и масличных культур.