Что можно построить на своем участке, не получая разрешений

Владельцы земли для застройки обычно возводят на ней дома, гаражи и другие постройки, не задумываясь можно ли это делать. Впрочем, законодательство четко определяет, какие здания можно строить на такого рода участках.

Что можно строить на участке без разрешений

Юрист Ирина Гончаренко в комментарии 24 Канала рассказала, что планируя строительство на земельном участке частной формы собственности – приусадебном участке (для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений), садовой, дачной, – часто возникают вопросы, к каким объектам установлены требования по оформлению разрешительной документации на строительство.

Это касается уведомления о начале выполнения строительных работ и строительного паспорта застройки земельного участка, которые можно строить без оформления соответствующих документов и которые не требуют принятия в эксплуатацию.

Украинское законодательство определяет перечень объектов (по индивидуальным (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов), для строительства которых не нужно получать разрешительные документы и которые не нужно вводить в эксплуатацию, а именно возведение на земельном участке временных зданий и сооружений без устройства фундаментов, в частности:

навесов,

беседок,

палаток,

накрытия,

лестниц,

эстакад,

летних душевых,

теплиц,

гаражей,

а также скважин,

колодцев,

люфт-клозетов,

уборных,

выгребных ям,

замощений,

заборов,

открытых бассейнов и бассейнов с накрытием,

погребов,

входов в погреба,

ворот,

калиток,

приямков,

террас,

крыльца.

Это касается индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов.

Важно! Переоборудование и перепланировка жилого дома и жилого помещения, а также нежилого дома, здания, сооружения, помещения в них, выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и / или инженерные системы общего (относительно объектов, что по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными (СС1), со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями), не требуют оформления документов, дающих право на выполнение строительных работ.

Ирина Гончаренко Советник юридической фирмы "Результат" Также сегодня не требует оформления специальных документов строительство гаражей, правда, без устройства фундаментов. Строительство капитальных гаражей, то есть таких, имеющих фундамент и не являются временными сооружениями, требует оформления строительного паспорта и уведомления соответствующего органа государственного архитектурно-строительного контроля.

Что еще можно строить без разрешительных документов?

Устройство ограждений (заборов) на приусадебных, дачных и садовых участках не требует оформления разрешительных документов. Однако их возведение должно соответствовать требованиям строительных норм. Высота ограждений должна быть не более 2,0 м на границе соседних земельных участков и не более 2,5 м на границе с улицей для обеспечения нормативной инсоляции и проветривания смежных территорий.

Помните! Присоединение и подключение к инженерным сетям в соответствии с техническими условиями индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, расположенных на приусадебных, дачных и садовых земельных участках и земельных участках для строительства индивидуальных гаражей, также не требует оформления разрешительной документации.

Ирина Гончаренко также напоминает, что без получения дополнительных документов разрешается оснащение зданий и сооружений приборами для ведения обособленного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Обратите внимание! Замена кровли зданий и сооружений согласно строительным нормам без вмешательства в несущие конструкции, а также замена имеющихся заполнений оконных, балконных и дверных проемов тоже проводится без необходимости получения отдельных разрешений.

Работы по тепловой изоляции введенных в эксплуатацию жилых домов (стен, крыши, чердака, технического, цокольного, подвального этажей), что по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными (СС1) и средними (СС2) последствиями, не требуют получения разрешительных документов ГАСИ.

Также не требуют оформления разрешительных документов реконструкция и капитальный ремонт внутренних систем: отопления; вентиляции; водоснабжения и водоотведения, в том числе трубопроводов; силовых и слаботочных систем, которые обеспечивают функционирование зданий и сооружений.

Соблюдайте нормы законодательства при строительстве

Юрист напоминает, что при сооружении объектов, не требующих получения разрешительных документов, необходимо обязательно учитывать нормы строительства санитарных сооружений, которые должны быть удалены как от собственного дома, так и от соседского.

Так, при размещении домов в кварталах со сложившейся застройкой для ухода за домами и осуществления текущего ремонта расстояние до границы смежного земельного участка от наиболее выступающей конструкции стены дома должно быть не менее 1 метра.

При этом должно быть обеспечено выполнение необходимых инженерно-технических мероприятий, предотвращающих попадание атмосферных осадков с кровель и карнизов зданий на территории смежных земельных участков или взаимосогласованный водоотвод согласно требованиям ДБН В.1.1-25,– добавила Ирина Гончаренко.

Для новой усадебной дачной застройки расстояние от границы следует устанавливать не менее 3 метров.

Площадки для компоста, дворовые уборные, мусоросборники, хранилища для удобрений и ядохимикатов следует располагать на расстоянии 20 метров до жилого дома, летней кухни, скважины, колодца.

Септик и фильтровальный колодец должны быть размещены на расстоянии 5 – 10 метров от жилого дома/летней кухни, в зависимости от производительности.

