Какова стоимость присвоения кадастрового номера участку в ноябре 2025 года

Земля должна обязательно иметь кадастровый номер и процедура его присвоения является обязательной. Он позволяет владельцу продавать или сдавать в аренду свою землю.

Зачем нужен кадастровый номер?

Юрист Артем Рипенко рассказал в комментарии 24 Канала, что кадастровый номер земельного участка – уникальная последовательность цифр и знаков, которая присваивается земельному участку во время его государственной регистрации и сохраняется за ним в течение всего времени существования.

Артем Рипенко Доктор юридических наук, адвокат, партнер Юридической компании "Де-Юре" Кадастровые номера присваиваются при первичном формировании земельных участков из массивов земель государственной и коммунальной собственности для того, чтобы индивидуализировать определенную часть земной поверхности, а также в случаях, когда у лиц есть "старые" документы на земельные участки, но сведения о таких участках не внесены в Государственный земельный кадастр (ГЗК).

Эксперт отметил, что данная операция, вместе с внесением информации о земельном участке в ГЗК, является важной для оформления прав на земельные участки, внесения платы за землю, отчуждения зданий и сооружений и тому подобное.

Сколько будет стоить присвоение номера?

Артем Рипенко отметил, что формально, платы за "внесение" данных в ГЗК и присвоение кадастрового номера нет (статья 41 Закона "О Государственном земельном кадастре"). Однако, сведения вносятся только на основании той или иной документации по землеустройству, предусмотренной Законом "О землеустройстве".

Конкретный вид документации (проект землеустройства или техническая документация определенного вида) зависит от того, при каких обстоятельствах присваивается кадастровый номер, а цена такой документации вместе с необходимыми геодезическими изысканиями может составлять от нескольких тысяч гривен до десятков или даже сотен тысяч,

– говорит юрист.

Конечная стоимость, по его словам, будет зависеть от площади участка, региона, других обстоятельств, а также выбранного землеустроителя или землеустроительной организации. Для граждан в наиболее распространенных случаях такая стоимость составит 2 – 30 тысяч гривен.

Какова стоимость переоформления дома в селе?