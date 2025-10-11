В Украине существуют ограничения по допустимой высоте ограждений между частными участками. Например, в отдельном случае высота забора не может быть выше, чем 2 метра. А нарушение этих норм может стоить владельцу штрафа.

При каких условиях высота забора не нарушает нормы?

По Государственным строительным нормам, передает 24 Канал, общие требования по высоте заборов не превышают 3 метров в высоту, однако размер регулируется в соответствии с размещением забора.

Читайте также Могут ли соседи менять границу своих смежных участков

Таким образом, нормы составляют:

между соседними участками – высота до 2 метров;

со стороны улицы – высота до 2,5 метров.

В то же время местные советы в городах и поселках могут устанавливать дополнительные правила застройки, которые, в частности, могут касаться высоты заборов.

Если же один из соседей нарушит нормы по благоустройству, то за это предусматривается ответственность в соответствии с статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В ней говорится, что для граждан установлен штраф в размере от 340 до 1 360 гривен, а для должностных лиц и предпринимателей – от 850 до 1 700 гривен.

Обратите внимание! В отдельных случаях высота разрешается больше, чем 2,5 метра. Речь идет об ограждении химического предприятия (3 – 4 метра), или же вокруг военного объекта (2,5 – 3 метра).

Могут ли соседи менять границу своих смежных участков?