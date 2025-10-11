Когда за установленный забор придется заплатить штраф
- В Украине высота заборов между соседними участками не должна превышать 2 метра.
- Нарушение этих норм может привести к штрафу от 340 гривен и более.
В Украине существуют ограничения по допустимой высоте ограждений между частными участками. Например, в отдельном случае высота забора не может быть выше, чем 2 метра. А нарушение этих норм может стоить владельцу штрафа.
При каких условиях высота забора не нарушает нормы?
По Государственным строительным нормам, передает 24 Канал, общие требования по высоте заборов не превышают 3 метров в высоту, однако размер регулируется в соответствии с размещением забора.
Таким образом, нормы составляют:
- между соседними участками – высота до 2 метров;
- со стороны улицы – высота до 2,5 метров.
В то же время местные советы в городах и поселках могут устанавливать дополнительные правила застройки, которые, в частности, могут касаться высоты заборов.
Если же один из соседей нарушит нормы по благоустройству, то за это предусматривается ответственность в соответствии с статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В ней говорится, что для граждан установлен штраф в размере от 340 до 1 360 гривен, а для должностных лиц и предпринимателей – от 850 до 1 700 гривен.
Обратите внимание! В отдельных случаях высота разрешается больше, чем 2,5 метра. Речь идет об ограждении химического предприятия (3 – 4 метра), или же вокруг военного объекта (2,5 – 3 метра).
Могут ли соседи менять границу своих смежных участков?
Для 24 Канала юристки Елена Юрец и Марина Шарапа рассказали, что с согласия обоих владельцев можно изменить границу смежных участков частной собственности, но для этого нужно соблюсти определенные процедуры.
Речь идет о том, что нужно сначала получить письменное согласование по этому, затем разработать документацию, внести изменения в Государственный земельный кадастр и, при необходимости, в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.