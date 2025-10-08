Каким образом оформить наследство на пай в октябре
- Оформление наследства на земельный пай требует обращения к нотариусу в течение полугода с даты смерти наследодателя.
- Если документы на пай утрачены, их нужно восстановить через Госгеокадастр или суд, чтобы продолжить оформление наследства.
Наследство на пай оформляется едва ли не чаще всего среди других процедур. Чтобы успешно завершить этот процесс надо знать важные детали и особенности процедуры, предусмотренные законодательством.
Что надо знать, оформляя наследство на пай?
Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что оформление наследства на земельный пай происходит через обращение наследника к нотариусу с ходатайством о принятии наследства. Обращение надо подать не позднее, чем через полгода со дня смерти наследодателя.
Нотариусу нужно предоставить документы, подтверждающие то, что у умершего было право на пользование паем: Государственный акт на право собственности на землю или выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Сертификат на пай.
Что, если вы потеряли документы на землю?
Также адвокат отметила, что если документы на пай были потеряны, их непременно надо восстановить – получить копию государственного акта на пай в Госгеокадастре. Если утрачен сертификат на пай, наследнику следует обращаться в суд и доказать, что у наследодателя было право на часть коллективной земли.
Доказательствами могут быть:
- выписки из Книг регистрации сертификатов на земельные доли (паи), с указанием реквизитов выданного сертификата, которые предоставляются территориальными органами Госгеокадастра;
- выписки из Книг записей регистрации государственных актов на право собственности на землю;
- справки от сельских, поселковых советов с указанием сведений о земельных участках, которые учитываются за наследодателем.
Помните! После получения положительного решения суда наследник сможет завершить процедуру оформления наследства, получить свидетельство о праве на наследство и в дальнейшем – завершить процедуру выделения земельного участка и регистрации права собственности на земельный участок.
Может ли наследник пользоваться землей, не переоформив ее?
Ранее 24 Канал писал, что законодательство не позволяет пользоваться землей без оформления наследства, что включает подачу заявления к нотариусу, оформление свидетельства о праве на наследство и регистрацию права собственности.
Без официального оформления наследства, наследник не имеет права заключать договоры аренды или продажи, и государством может быть наложен штраф за незаконное пользование землей.