Какая стоимость присвоения кадастрового номера земельному участку 2025 году
- Присвоение кадастрового номера земельному участку формально бесплатное, но стоимость документации для этого может колебаться от нескольких тысяч до сотен тысяч гривен.
- Конечная стоимость зависит от площади участка, региона и выбранного землеустроителя, обычно составляет 2 – 30 тысяч гривен.
Все земельные участки в Украине должны иметь кадастровый номер. Его присвоение является обязательным для того, чтобы иметь возможность осуществлять дальнейшие действия с землей – будь то продажа или сдача в аренду.
Зачем нужен кадастровый номер?
Юрист Артем Рипенко рассказал в комментарии 24 Каналу, что кадастровый номер земельного участка – уникальная последовательность цифр и знаков, которая присваивается земельному участку при его государственной регистрации и сохраняется за ним в течение всего времени существования.
Кадастровые номера присваиваются при первичном формировании земельных участков из массивов земель государственной и коммунальной собственности для того, чтобы индивидуализировать определенную часть земной поверхности, а также в случаях, когда у лиц есть "старые" документы на земельные участки, но сведения о таких участках не внесены в Государственный земельный кадастр (ГЗК).
Специалист отмечает, что данная операция, вместе с внесением информации о земельном участке в ГЗК, является важной для оформления прав на земельные участки, внесения платы за землю, отчуждения зданий и сооружений и тому подобное.
Какова стоимость присвоения номера?
Артем Рипенко говорит, что платы за "внесение" данных в ГЗК и присвоение кадастрового номера формально нет (статья 41 Закона "О Государственном земельном кадастре"). Однако, сведения вносятся только на основании той или иной документации по землеустройству, предусмотренной Законом "О землеустройстве".
Конкретный вид документации (проект землеустройства или техническая документация определенного вида) зависит от того, при каких обстоятельствах присваивается кадастровый номер, а цена такой документации вместе с необходимыми геодезическими изысканиями может составлять от нескольких тысяч гривен до десятков или даже сотен тысяч,
– говорит юрист.
Важно! Конечная стоимость, по его словам, будет зависеть от площади участка, региона, других обстоятельств, а также выбранного землеустроителя или землеустроительной организации. Для граждан в наиболее распространенных случаях такая стоимость составит 2 – 30 тысяч гривен.
Какова стоимость переоформления дома в селе?
- Во время переоформления дома в 2025 году в Украине предусмотрено три вида налогов: подоходный налог (5% от стоимости), военный сбор (5%), и сбор в Пенсионный фонд (1% для покупателя).
- Стоимость услуг оценщика для дома составляет примерно 1000 гривен, а услуги нотариуса в Киеве стоят от 10 000 гривен; регистрация права собственности может стоить от 302,80 до 15 140 гривен в зависимости от сроков.