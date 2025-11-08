Можно ли в 2025 году приватизировать огород, которым вы уже много лет пользуетесь

Нередко украинцы годами пользуются огородом возле дома, и сажают там овощи. Впрочем не все задумываются над тем, что эта земля не оформлена юридически.

Каким образом приватизировать огород возле дома?

Люди, которые пользуются огородом не всегда знают, можно ли его приватизировать за давностью пользования, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Особенно людей интересует возможность оформления сейчас, во время войны.

По словам специалистов, оформить землю сейчас можно, но есть нюансы. Прежде всего, необходимо знать, что такое приватизация по давности пользования.

Важно! Это ситуация, когда человек много лет подряд пользуется землей добросовестно, открыто и непрерывно, без надлежащего юридического оформления, но с фактическим владением – и имеет право оформить эту землю на себя.

Приватизация по давности пользования распространяется на такие виды земель:

Огороды возле дома (если нет правоустанавливающих документов);

Земля, что использовалась не менее 15 лет;

Участок не должен быть в частной собственности другого лица или переданной в аренду официально.

Как сейчас оформляется земля?

Во время действия военного положения в Украине упрощен ряд процедур, в частности ОМС могут оперативно рассматривать обращения, а некоторые регистрационные действия проводятся в условиях упрощенного доступа к реестрам.

Обратите внимание! Кроме того, люди, которые остались без жилья или потеряли землю в зоне боевых действий, могут претендовать на другие участки, и это тоже открывает правовые возможности. Однако это не означает автоматическое право. Нужно действовать юридически грамотно.

Что надо сделать:

Подготовить доказательства пользования: фото, соседские подтверждения, старые квитанции, акты, решения сельсовета, инвентаризационные документы;

Обратиться к юристу для анализа ситуации;

Подать заявление в местный совет или суд – в зависимости от обстоятельств.

Землю надо оформлять только с юристом

Нужно проверить статус земли (может, она уже в собственности общины, государства или другого лица);

грамотно оформить все документы;

в некоторых случаях – защищать свое право через суд.

Помните! Если вы давно пользуетесь огородом, но до сих пор не оформили его – время начинать процедуру оформления уже сейчас. Даже во время войны, или особенно во время войны, надо защищать свое право на землю. И лучше это делать вместе с юристом, чтобы избежать ошибок и потери того, что вы обрабатывали годами.

