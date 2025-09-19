Возможно ли прописаться в доме без согласия владельца?

Порядок регистрации места жительства позволяет прописываться только в собственном жилье или в жилье, владелец которого дал согласие на регистрацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты ICTV".

Владелец помещения и его совладельцы должны дать согласие на регистрацию третьих лиц, которые не имеют права собственности на это жилье. Согласие может предоставляться лично, в нотариальном виде или в электронной форме, в соответствии с договором аренды или органом, который содержит специализированное учреждение.

По словам специалистов, при отсутствии собственного дома или хотя бы доли собственности в жилом помещении прописаться возможно только с согласия владельца.

Помните! В Украине не существует способа, как прописаться без собственника жилья или без собственности на жилье. Зарегистрировать место жительства можно в ЦНАП или онлайн, однако без согласия собственника жилья прописаться не получится, поскольку при подаче документов для регистрации необходимо предоставить паспорт и код лица, желающего прописаться, а также паспорт и код собственника жилья и правоустанавливающие документы на право собственности на жилье.

Как прописаться онлайн и оффлайн

Если вы получили согласие на прописку от владельца, то прописаться можно следующим образом:

Регистрация места жительства онлайн через портал Дія . После введения адреса регистрации владельцу поступит электронный запрос на предоставление согласия на регистрацию места жительства лица, которая создает соответствующий запрос. После подтверждения владельца Дия передает соответствующую информацию в отдел регистрации, который занимается оформлением прописки.

После введения адреса регистрации владельцу поступит электронный запрос на предоставление согласия на регистрацию места жительства лица, которая создает соответствующий запрос. После подтверждения владельца Дия передает соответствующую информацию в отдел регистрации, который занимается оформлением прописки. Регистрация в Центрах предоставления административных услуг по месту жительства. Для этого необходимо подать документы в бумажном виде и предъявить согласие владельца квартиры. Такое согласие может предоставляться лично или через нотариально оформленную доверенность или заявление.

Обратите внимание! Кроме согласия владелец также должен предоставить оригиналы правоустанавливающих документов на жилье.

