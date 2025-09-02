Часто земельным участком владеют два или более человека. Они пользуются им, пока не наступит момент, когда кто-то из них захочет разделить эту землю.

Когда надо делить землю?

Земельный участок может иметь совладельцами несколько физических или юридических лиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Право общей собственности предусматривает, что все владельцы имеют равные права на пользование и распоряжение землей.

Если кто-то из совладельцев желает выделить свою долю (реально, а не только юридически), проводят раздел земельного участка.

Какие бывают формы совместной собственности:

Совместная совместная собственность – без определения долей (например, у супругов).

Совместная долевая собственность – с определенными долями.

В каких случаях нужен раздел участка:

при наследовании;

при разводе;

для продажи части участка;

для удобного пользования землей каждым владельцем.

Как разделить земельный участок?

Алгоритм раздела земельного участка:

Согласие всех совладельцев. Если совладельцы пришли к согласию – оформляется договор о разделе. Если согласия нет – вопрос решается через суд.

Если совладельцы пришли к согласию – оформляется договор о разделе. Если согласия нет – вопрос решается через суд. Заказ землеустроительной документации. Необходимо разработать проект землеустройства по разделу земельного участка. Его изготавливает сертифицированный землеустроитель.

Необходимо разработать проект землеустройства по разделу земельного участка. Его изготавливает сертифицированный землеустроитель. Регистрация новых участков. После изготовления проекта – получение кадастровых номеров для каждого вновь созданного участка.

После изготовления проекта – получение кадастровых номеров для каждого вновь созданного участка. Оформление права собственности. После внесения новых участков в Государственный земельный кадастр – подаются документы для государственной регистрации права собственности.

Стоит помнить, что раздел земельного участка возможен только при условии соблюдения нормативной площади и целевого назначения.

Какую землю нельзя делить:

Участки, имеющие ограничения в использовании (например, природоохранные территории).

Участки, которые после разделения не будут соответствовать минимальным размерам.

Обратите внимание! Раздел земельного участка – это юридически сложный процесс, который требует правильно оформленных документов и согласия всех совладельцев. Без этого невозможно зарегистрировать право собственности на новые участки.

