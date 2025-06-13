На каком расстоянии от соседского забора можно посадить дерево

Высаживая деревья на своем участке или во дворе стоит помнить о нормах, регламентирующих расстояние от них до соседского забора. Оно должно быть не меньше того, что предусматривает законодательство.

Сколько метров от соседского забора до дерева должно быть

Градостроительные строительные нормы, что сейчас действуют, устанавливают минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Читайте также Каким образом вносить изменения в договор аренды земли

Однако норма относительно высадки деревьев на участке касается только новых участков и дачных застроек. Так что, старые деревья и кусты на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу 1 октября 2019 года.

Важно! Новые ГСН предусматривают, что расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов, должно составлять 1 метр, до стволов деревьев – от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.

Если крона дерева составляет в среднем 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

Какое расстояние должно быть в других странах

В Украине четкие нормы регулируют расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с различными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.

В странах Европы нормы также довольно строгие. Так, в Германии и Франции есть подробные правила относительно высоты деревьев и расстояния от границы.