В России собрали самый маленький за 6 лет урожай гречихи
- В 2025 году в России собран наименьший урожай гречихи за последние 6 лет, со снижением на 35% до 788 тысяч тонн.
- Основная причина снижения производства - низкие цены на гречку, которые делают ее выращивание невыгодным для производителей.
У россиян в 2025 году случилось падение урожая гречихи по целому ряду причин. Из-за них во всех основных регионах, где выращивают эту культуру уменьшились площади посевов.
Площади посевов гречихи стремительно уменьшаются
В России в 2025 году сбор гречки снизится на 35% – до 788 тысяч тонн, что станет наименьшим показателем с 2019 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на росмине. Посевные площади под гречку в России в 2025 году составили лишь 733,4 тысячи гектаров, что является самым низким уровнем за последние 22 года.
По словам директора аналитического центра "ПроЗерно" Владимира Петриченко, падение производства гречки заметно среди всех зерновых культур: 32% против 5% по всему зерну.
Основная причина – длительно низкие цены: тонна гречки стоит 23 – 24 тысячи рублей, а гречихи – 16 тысяч рублей. Для производителя это близко к катастрофе. При таких ценах выращивать гречку чрезвычайно невыгодно,
– говорит Петриченко.
Обратите внимание! В то же время потребление гречки в России достигло исторического максимума – 3,47 килограмма на человека в год, из-за подорожания продуктов и замещения их дешевыми углеводами.
Аналитики "АБ-Центра" не прогнозируют дальнейшего роста спроса. По их оценкам, производство превышает потребление на 11%, а экспортировать гречку кроме Китая сложно. В прошлом году в КНР было вывезено 280 тысяч тонн.
Важно! Посевные площади сократились во всех основных регионах – Алтай, Башкортостан, Орловская и Новосибирская области. Рынок, по прогнозу Петриченко, в 2025 году будет потреблять накопленные запасы гречки, которые составляют около 700 тысяч тонн.